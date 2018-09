Semana del Legado Solidario

Bajo el lema “Que tu solidaridad transcienda” se busca generar conciencia sobre la facilidad que tiene realizar un testamento y la importancia que reviste como forma de donación a obras de bien púbico

AMIA, Cáritas, Cruz Roja Argentina, Fundación Gottau,Fundación Sales, Obra Don Orione yUNICEF, se unieron para recordar, entre el 9 y el 15 de septiembre, la Semana del Legado Solidario, una iniciativa para concientizar sobre la importancia que los testamentos tienen como mecanismo de financiación del trabajo que realizan las organizaciones sin fines de lucro. El objetivo de esta fecha, que se realiza por segunda vez en Argentina, es brindar información que permita clarificar dudas sobreeste tipo de donaciones.

Los legados solidarios son una fuente de recursos poco difundida en el país, entre las personas mayores y la población en general. Aunque las herencias son donaciones que podrían tardar años en ser recibidas por las organizaciones, generalmente resultan en contribuciones de un gran valor económico.

Por medio de la modificación del Código Civil argentino, es posible donar tanto bienes inmuebles, como vehículos, instrumentos financieros y/o depósitos en entidades bancarias. Por otra parte, el legado puede ser destinado a una o varias organizaciones de la sociedad civil con la cual la persona se sienta identificada.

“Muchas personas que han tenido una actitud solidaria y altruista toda su vida se preguntan qué destino van a tener sus propiedades al momento de su muerte, ya sean muchos o pocos bienes”, dice el Escribano José Alejandro Aguilar; Presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, y agrega que “sólo algunos saben que pueden incluir a una institución en su testamento. Entonces, nuestra función [escribanos] dentro de esta iniciativa es comentarles a los potenciales testadores cómo podrían hacerlo.”

Un ejemplo de esta acción solidaria la constituye Adriana María Alberton:“Puedo decir con toda certeza que donar un legado es una decisión que se va gestando y madurando. Es una “DECISIÓN DEL CORAZÓN”. Hace años comencé a pensar qué pasaría con mis cosas si muriese. Hasta que un día me pregunté: ¿por qué no legar mis bienes a quienes tengan necesidades? En mi caso elegí una organización cuyo trabajoconozco desde chica y siempre me impresionó mucho el amor y la entrega que dan a cada uno de los que viven en ella. Entonces, tomé la decisión de hacer un testamento a favor de dicha institución. Y me siento feliz, ya que el día que no esté aquí, todo mi esfuerzo y mi trabajo a lo largo de mi vida serán de utilidad para que una obra tan hermosa siga dando tanto amor”.

Por su parte, desde las organizaciones participantes de la Semana del Legado Solidario, señalan que la acción de legar representa una oportunidad para dejar una huella en la sociedad y extender la solidaridad de una persona.

En 2017 se registraron en la Argentina un total de 9625 testamentos, de los cuales solamente el 0,3% contemplaron un legado informado a alguna de las entidades solidarias participantes de la Semana del Legado Solidario. Sin embargo, estas organizaciones confían que de a poco este número se irá incrementando tal como se viene observando en otras partes del mundo.

Para obtener información y asesoramiento sobre el Legado Solidario, comunicarse con las organizaciones que llevan adelante esta iniciativa:

AMIA: http://www.amia.org.ar/

Cáritas: https://www.caritas.org.ar/

Cruz Roja Argentina: http://cruzroja.org.ar/legados

Fundación Gottau: http://fundaciongottau.org.ar/

Fundación Sales: http://sales.org.ar/

Don Orione: https://donorione.org.ar/

UNICEF: www.unicef.org.ar/testamento

ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES

AMIA

AMIA es una organización social con 125 años de vida, cuya misión es promover el bienestar y el desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la Argentina, para asegurar la continuidad, sostener los valores de nuestro pueblo y afianzar el sentido de Comunidad. AMIA se propone contribuir a la construcción de una sociedad más justa a través de más de 200 programas orientados a ofrecer respuestas en inclusión social, laboral, educativa, cultural y comunitaria para todos sus destinatarios. Asimismo, tiene por objetivo fortalecer los principios básicos de democracia y pluralismo, impulsando una convivencia creativa desde las particularidades que conforman la sociedad.Contacto para donaciones: 4959-8897 / legados@amia.org.ar / www.amia.org.ar

CÁRITAS ARGENTINA

Cáritas Argentina es la organización de la Iglesia Católica que lleva adelante acciones para lograr el desarrollo integral de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad social. Está presente en todo el territorio nacional desplegando programas de educación, primera infancia, economía social y solidaria, prevención y abordaje comunitario de las adicciones, formación en ciudadanía y equidad, cuidados preventivos en salud y alimentación, proyectos de autoconstrucción de viviendas, y ayuda inmediata ante situaciones de extrema pobreza o emergencias climáticas. Contacto para hacer donaciones: 0810-222-74827 – www.caritas.org.ar/legados

CRUZ ROJA ARGENTINA

Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia en el territorio argentino desde 1880 y parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo. Su objetivo es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para ello, trabajan a través de las 65 filiales, los 35 Servicios Educativos y la Sede Central, en conjunto con la comunidad y los donantes. Brinda capacitaciones y coberturas en Primeros Auxilios, acompaña a las personas antes, durante y después de las emergencias y desastres, forma profesionales de la salud en todo el país y promueve la salud comunitaria.

FUNDACION GOTTAU

La Fundación Gottau es el principal canal para colaborar con las obras de la diócesis de Añatuya; Santiago del Estero, la más pobre del país. Mediante sus acciones, brinda educación a 3880 niños y jóvenes, capacitación laboral a 620 jóvenes y adultos; además de cuidar y proteger a 87 ancianos y discapacitados. Contacto para donaciones: 011-5263-2505 // fundaciongottau.org.ar

FUNDACION SALES

La Fundación Sales, creada en 1976, sostiene investigaciones del cáncer dirigidas por científicos del Conicet, que se desempeñan en los Institutos que presidieron los Premios Nobel en Ciencias, Bernardo A. Houssay y Luis F. Leloir. Las investigaciones tienen repercusión internacional y se aproximan a obtener nuevos medicamentos contra el cáncer.

La Fundación también sostiene un Grupo de Autocuidado en Cáncer, que consiste en un servicio gratuito a pacientes y sus familiares que reciben atención psico-oncológica, nutricional, de actividades físicas, yoga, reiki, y otras medicinas complementarias.

Para donar o participar del Grupo de Autocuidado en Cáncer: 0810 333 0045 / sales@sales.org.ar

OBRA DON ORIONE

Don Orione es la institución de atención a personas con discapacidad más importante del país. Desde hace más 80 años lleva adelante su labor en 12 cottolengos y hogares, en los que residen más de 1.300 personas con discapacidad. Este trabajo es posible a partir del compromiso de las 1.200 personas que conforman los equipos de trabajo profesional, y gracias a la invalorable ayuda de los amigos y bienhechores. De este modo, día a día brinda cuidado y apoyo para que cada una de las personas con discapacidad residentes en Don Orione desarrollen el máximo de sus potencialidades en un clima de familia y amor, con la más adecuada calidad de vida. Contacto: 0800-333-ORIONE (6746) / www.donorione.org.ar

UNICEF

En UNICEF trabajamos en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños más desfavorecidos del mundo. Para salvar sus vidas. Para defender sus derechos. Para ayudarles a alcanzar su máximo potencial. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos. Y nunca nos rendimos. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor en favor de los niños. Siga a UNICEF Argentina en Twitter, Facebook e Instagram

Contacto para hacer donaciones: 0810-333-0038www.unicef.org.ar/testamento