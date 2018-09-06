UCR Distrito Salta: Veedores del Juzgado Federal y Nómina de escuelas
Con el fin de garantizar la transparencia en el desarrollo del comicio interno del próximo domingo 9 de setiembre, la Honorable Junta Electoral de la Unión Cívica Radical solicitó veedores a la Justicia Federal con competencia electoral.
“El espíritu de la Junta es garantizar que las elecciones se desarrollen con absoluta transparencia. Y la manera de lograrlo es con la fiscalización de quienes tienen a cargo los procesos electorales”, destacó la presidenta de la Junta Electoral de la UCR Distrito Salta, Dra Graciela Abutt.
La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical informa la Nómina de Escuelas habilitadas en la Provincia para las elecciones internas del 9 de setiembre de 2018.
DEPARTAMENTO CAPITAL- CIRCUITO SAN LORENZO
N° N° EST. NOMBRE LOCALIDAD
1 4009 9 DE JULIO DE 1816 SALTA SALTA
2 4015 ESC. REMEDIOS E. DE SAN MARTIN SALTA SALTA
3 4018 DR.JOSE VICENTE SOLA EX N° 43 SALTA SALTA
4 4022 DOCTOR BENJAMIN ZORRILLA EX N° 47 SALTA SALTA
5 4023 EJERCITO ARGENTINO EX N°57 SALTA SALTA
6 4030 DOCTOR MARIANO MORENO EX N°67 SALTA SALTA
7 4031 PEDRO BONIFACIO PALACIOS EX N°68 (ALMAFUERTE) SALTA SALTA
8 4033 REPUBLICA ARGENTINA EX N°71 SALTA SALTA
9 4041 ESC. SAN JOSE SALTA SALTA
10 4047 MARIA EVA DUARTE DE PERON EX N° 95 SALTA SALTA
11 4048 PROVINCIA DE SALTA EX N° 96 SALTA SALTA
12 4055 JOSE MANUEL ESTRADA EX N° 106 SAN LORENZO SAN LORENZO
13 4316 JUANA AZURDUY DE PADILLA EX N°503 SALTA SALTA
14 4700 LEGADO GENERAL BELGRANO EX N° 1042 SALTA SALTA
15 4761 ROBERTO ROMERO SALTA SALTA
16 4643 ESC. DR. JOAQUIN CASTELLANOS SALTA SALTA
DEPARTAMENTO LA CALDERA Y CIRCUITO
17 4078 ESC. DR, BERNABE LOPEZ VAQUEROS LA CALDERA
18 4077 ESC. 4077 J.M. LOPEZ LA CALDERA LA CALDERA
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES Y CIRCUITOS
19 4066 ESC. CNEL. APOLINARIO SARAVIA GÜEMES EL BORDO
20 5034 COL. DR. ENRIQUE CORNEJO GÜEMES CAMPO SANTO
21 4338 ES. J.J.DE URQUIZA GUEMES GUEMES
22 4338 ESC. J. J. DE URQUIZA GÜEMES GÜEMES
DEPARTAMENTO METAN Y CIRCUITOS
23 4082 GENERAL MANUEL BELGRANO EX N°141 METAN METAN
24 COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO Ex N°28 METAN EL GALPON
25 4087 CANONIGO JUAN IGNACIO DE GORRITI EX N°147 METAN RIO PIEDRAS
DEPARTAMENTO ANTA Y CIRCUITOS
27 4519 ESC. CAPITAN GOBERNADOR JUAN DE SAN MARTIN ANTA APOLINARIO SARAVIA
28 4402 GENDARMERIA NACIONAL EX N°597 ANTA EL QUEBRACHAL
29 4052 ESC. 20 DE FEBRERO EX N° 102 ANTA GRAL PIZZARRO
30 3119 ESC. DE EDUCACION TECNICA ANTA J. V. GONZALEZ
DEPARTAMENTO RIVADAVIA Y CIRCUITOS
31 3160 ESC. EDUCACION AGROTECNICA EX N° 5064 RIVADAVIA RIV. BANDA SUR
32 4485 ESC. CNEL. JUAN SOLA RIVADAVIA JUAN SOLA
33 5061 COL. SEC, SAN IGNACIO DE LOYOLA EX N°60 RIVADAVIA SANTA VICTORIA ESTE
DEPARTAMENTO ORAN Y CIRCUITOS
34 4089 ESC. GENERAL PIZARRO ORAN ORAN
35 4108 ESC. 9 DE JULIO ORAN HIPOLITO YRIGOYEN
36 4628 ESC. DR. JOSE B. BRAÑA ORAN COL. SANTA ROSA
37 5044 Colegio Secundario EX N°43 ORAN URUNDEL
38 4095 ESC. Apolinario Figueroa ORAN PICHANAL
DEPARTAMENTO SAN MARTIN Y CIRCUITOS
39 4363 ESC. BERNARDINO RIVADAVIA SAN MARTIN EMBARCACION
40 5165 COL. SECUNDARIO Y POLIMODAL SAN MARTIN MISION CHAQUEÑA
41 4496 ESC. LILIA C. DE MARIÑO SAN MARTIN GRAL. MOSCONI
42 4460 ESC. GRAL. MANUEL BELGRANO SAN MARTIN TARTAGAL
43 4460 ESC. GRAL. MANUEL BELGRANO SAN MARTIN TARTAGAL
44 4460 ESC. GRAL. MANUEL BELGRANO SAN MARTIN TARTAGAL
45 4134 ESC. GAUCHO DE GÜEMES SAN MARTIN AGUARAY
46 4090 ESC. REPUBLICA DE BOLIVIA SAN MARTIN SALVADOR MAZA
47 4470 ESC. PASTOR SENILLOSA SAN MARTIN BALLIVIAN
DEPARTAMENTO IRUYA
49 4379 ESC. PADRE CLARET IRUYA IRUYA
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
51 4390 ESC. EUSTAQUIO LENES STA. VICTORIA STA. VICTORIA
DEPARTAMENTO CERRILLOS Y CIRCUITO
52 4069 GOBERNADOR SOLA CERRILLOS CERRILLOS
53 4070 DR MARIANO BOEDO EX N°129 CERRILLOS LA MERCED
DEPARTAMENTO CHICOANA Y CIRCUITO
54 4071 ESC. ABRAHAM CORNEJO CHICOANA CHICOANA
55 4321 ESC. DR. PACHECO DE MELO CHICOANA EL CARRIL
DEPARTAMENTO LA VIÑA Y CIRCUITO
56 4080 ESC. GRAL. DIONISIO PUCH LA VIÑA LA VIÑA
57 5148 EGB3 Y POLIMODAL LA VIÑA CNEL. MOLDES
DEPARTAMENTO GUACHIPAS
58 5057 COLEGIO SECUNDARIO SOBERANIA NACIONAL GUACHIPAS GUACHIPAS
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA Y CIRCUITO
59 4101 ESC. M.S. DE GURRUCHAGA ROSARIO FRA. ROSARIO FRA.
60 4395 FUERZA AEREA ARGENTINA ROSARIO FRA. EL POTRERO
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
61 5013 COLEGIO SECUNDARIO FRAY MAMERTO ESQUIU EX N°14 EL TALA LA CANDELARIA
62 4540 LOLA MORA Nº 4540 – EX N° 757 EL JARDIN LA CANDELARIA
63 4350 ESC. 4650 EX 543 LA CANDELARIA LA CANDELARIA
DEPARTAMENTO CAFAYATE
64 4064 ESC. DR. FACUNDO DE ZUVIRIA CAFAYATE CAFAYATE
DEPARTAMENTO SAN CARLOS
65 4107 ESC. ARTURO DAVALOS SAN CARLOS SAN CARLOS
DEPARTAMENTO MOLINOS
66 875 Esc FEDERICO IBARGUREN SECLANTAS MOLINOS
67 4088 ESC. DR. INDALECIO GOMEZ MOLINOS MOLINOS
DEPARTAMENTO CACHI
68 4349 CORONEL BONIFACIO RUIZ DE LOS LLANOS PAYOGASTA CACHI
69 4063 DR. VICTORINO DE LA PLAZA CACHI CACHI
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
70 4099 ESC. FRANCISCO GURRUCHAGA ROS. DE LERMA ROS. DE LERMA
71 4398 ESC. BARTOLOME MITRE ROS. DE LERMA CAMPO QUIJANO
DEPARTAMENTO LA POMA
72 4381 ESC. NEVADO DE ACAY LA POMA LA POMA
DEPARTAMENTO LOS ANDES
73 4564 ESC. DOMINGO F. SARMIENTO LOS ANDES SAN ANTONIO DE LOS COBRES