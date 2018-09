UCR Distrito Salta: Veedores del Juzgado Federal y Nómina de escuelas

Con el fin de garantizar la transparencia en el desarrollo del comicio interno del próximo domingo 9 de setiembre, la Honorable Junta Electoral de la Unión Cívica Radical solicitó veedores a la Justicia Federal con competencia electoral.

“El espíritu de la Junta es garantizar que las elecciones se desarrollen con absoluta transparencia. Y la manera de lograrlo es con la fiscalización de quienes tienen a cargo los procesos electorales”, destacó la presidenta de la Junta Electoral de la UCR Distrito Salta, Dra Graciela Abutt.

La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical informa la Nómina de Escuelas habilitadas en la Provincia para las elecciones internas del 9 de setiembre de 2018.

DEPARTAMENTO CAPITAL- CIRCUITO SAN LORENZO

N° N° EST. NOMBRE LOCALIDAD

1 4009 9 DE JULIO DE 1816 SALTA SALTA

2 4015 ESC. REMEDIOS E. DE SAN MARTIN SALTA SALTA

3 4018 DR.JOSE VICENTE SOLA EX N° 43 SALTA SALTA

4 4022 DOCTOR BENJAMIN ZORRILLA EX N° 47 SALTA SALTA

5 4023 EJERCITO ARGENTINO EX N°57 SALTA SALTA

6 4030 DOCTOR MARIANO MORENO EX N°67 SALTA SALTA

7 4031 PEDRO BONIFACIO PALACIOS EX N°68 (ALMAFUERTE) SALTA SALTA

8 4033 REPUBLICA ARGENTINA EX N°71 SALTA SALTA

9 4041 ESC. SAN JOSE SALTA SALTA

10 4047 MARIA EVA DUARTE DE PERON EX N° 95 SALTA SALTA

11 4048 PROVINCIA DE SALTA EX N° 96 SALTA SALTA

12 4055 JOSE MANUEL ESTRADA EX N° 106 SAN LORENZO SAN LORENZO

13 4316 JUANA AZURDUY DE PADILLA EX N°503 SALTA SALTA

14 4700 LEGADO GENERAL BELGRANO EX N° 1042 SALTA SALTA

15 4761 ROBERTO ROMERO SALTA SALTA

16 4643 ESC. DR. JOAQUIN CASTELLANOS SALTA SALTA

DEPARTAMENTO LA CALDERA Y CIRCUITO

17 4078 ESC. DR, BERNABE LOPEZ VAQUEROS LA CALDERA

18 4077 ESC. 4077 J.M. LOPEZ LA CALDERA LA CALDERA

DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES Y CIRCUITOS

19 4066 ESC. CNEL. APOLINARIO SARAVIA GÜEMES EL BORDO

20 5034 COL. DR. ENRIQUE CORNEJO GÜEMES CAMPO SANTO

21 4338 ES. J.J.DE URQUIZA GUEMES GUEMES

22 4338 ESC. J. J. DE URQUIZA GÜEMES GÜEMES

DEPARTAMENTO METAN Y CIRCUITOS

23 4082 GENERAL MANUEL BELGRANO EX N°141 METAN METAN

24 COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO Ex N°28 METAN EL GALPON

25 4087 CANONIGO JUAN IGNACIO DE GORRITI EX N°147 METAN RIO PIEDRAS

DEPARTAMENTO ANTA Y CIRCUITOS

27 4519 ESC. CAPITAN GOBERNADOR JUAN DE SAN MARTIN ANTA APOLINARIO SARAVIA

28 4402 GENDARMERIA NACIONAL EX N°597 ANTA EL QUEBRACHAL

29 4052 ESC. 20 DE FEBRERO EX N° 102 ANTA GRAL PIZZARRO

30 3119 ESC. DE EDUCACION TECNICA ANTA J. V. GONZALEZ

DEPARTAMENTO RIVADAVIA Y CIRCUITOS

31 3160 ESC. EDUCACION AGROTECNICA EX N° 5064 RIVADAVIA RIV. BANDA SUR

32 4485 ESC. CNEL. JUAN SOLA RIVADAVIA JUAN SOLA

33 5061 COL. SEC, SAN IGNACIO DE LOYOLA EX N°60 RIVADAVIA SANTA VICTORIA ESTE

DEPARTAMENTO ORAN Y CIRCUITOS

34 4089 ESC. GENERAL PIZARRO ORAN ORAN

35 4108 ESC. 9 DE JULIO ORAN HIPOLITO YRIGOYEN

36 4628 ESC. DR. JOSE B. BRAÑA ORAN COL. SANTA ROSA

37 5044 Colegio Secundario EX N°43 ORAN URUNDEL

38 4095 ESC. Apolinario Figueroa ORAN PICHANAL

DEPARTAMENTO SAN MARTIN Y CIRCUITOS

39 4363 ESC. BERNARDINO RIVADAVIA SAN MARTIN EMBARCACION

40 5165 COL. SECUNDARIO Y POLIMODAL SAN MARTIN MISION CHAQUEÑA

41 4496 ESC. LILIA C. DE MARIÑO SAN MARTIN GRAL. MOSCONI

42 4460 ESC. GRAL. MANUEL BELGRANO SAN MARTIN TARTAGAL

43 4460 ESC. GRAL. MANUEL BELGRANO SAN MARTIN TARTAGAL

44 4460 ESC. GRAL. MANUEL BELGRANO SAN MARTIN TARTAGAL

45 4134 ESC. GAUCHO DE GÜEMES SAN MARTIN AGUARAY

46 4090 ESC. REPUBLICA DE BOLIVIA SAN MARTIN SALVADOR MAZA

47 4470 ESC. PASTOR SENILLOSA SAN MARTIN BALLIVIAN

DEPARTAMENTO IRUYA

49 4379 ESC. PADRE CLARET IRUYA IRUYA

DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA

51 4390 ESC. EUSTAQUIO LENES STA. VICTORIA STA. VICTORIA

DEPARTAMENTO CERRILLOS Y CIRCUITO

52 4069 GOBERNADOR SOLA CERRILLOS CERRILLOS

53 4070 DR MARIANO BOEDO EX N°129 CERRILLOS LA MERCED

DEPARTAMENTO CHICOANA Y CIRCUITO

54 4071 ESC. ABRAHAM CORNEJO CHICOANA CHICOANA

55 4321 ESC. DR. PACHECO DE MELO CHICOANA EL CARRIL

DEPARTAMENTO LA VIÑA Y CIRCUITO

56 4080 ESC. GRAL. DIONISIO PUCH LA VIÑA LA VIÑA

57 5148 EGB3 Y POLIMODAL LA VIÑA CNEL. MOLDES

DEPARTAMENTO GUACHIPAS

58 5057 COLEGIO SECUNDARIO SOBERANIA NACIONAL GUACHIPAS GUACHIPAS

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA Y CIRCUITO

59 4101 ESC. M.S. DE GURRUCHAGA ROSARIO FRA. ROSARIO FRA.

60 4395 FUERZA AEREA ARGENTINA ROSARIO FRA. EL POTRERO

DEPARTAMENTO LA CANDELARIA

61 5013 COLEGIO SECUNDARIO FRAY MAMERTO ESQUIU EX N°14 EL TALA LA CANDELARIA

62 4540 LOLA MORA Nº 4540 – EX N° 757 EL JARDIN LA CANDELARIA

63 4350 ESC. 4650 EX 543 LA CANDELARIA LA CANDELARIA

DEPARTAMENTO CAFAYATE

64 4064 ESC. DR. FACUNDO DE ZUVIRIA CAFAYATE CAFAYATE

DEPARTAMENTO SAN CARLOS

65 4107 ESC. ARTURO DAVALOS SAN CARLOS SAN CARLOS

DEPARTAMENTO MOLINOS

66 875 Esc FEDERICO IBARGUREN SECLANTAS MOLINOS

67 4088 ESC. DR. INDALECIO GOMEZ MOLINOS MOLINOS

DEPARTAMENTO CACHI

68 4349 CORONEL BONIFACIO RUIZ DE LOS LLANOS PAYOGASTA CACHI

69 4063 DR. VICTORINO DE LA PLAZA CACHI CACHI

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA

70 4099 ESC. FRANCISCO GURRUCHAGA ROS. DE LERMA ROS. DE LERMA

71 4398 ESC. BARTOLOME MITRE ROS. DE LERMA CAMPO QUIJANO

DEPARTAMENTO LA POMA

72 4381 ESC. NEVADO DE ACAY LA POMA LA POMA

DEPARTAMENTO LOS ANDES

73 4564 ESC. DOMINGO F. SARMIENTO LOS ANDES SAN ANTONIO DE LOS COBRES