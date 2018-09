Urtubey encabezó los actos conmemorativos a 206 años del Combate de las Piedras

En el aniversario de esta gesta, el mandatario destacó que Río Piedras fue “un eslabón fundamental para garantizar la libertad sudamericana”, un ejemplo de “cómo en un lugar tan pequeño se puede lograr algo tan grande a nivel continental”.

En la conmemoración de los 206 años del Combate de Río Piedras, victoria fundamental en la guerra de la Independencia, el gobernador Juan Manuel Urtubey encabezó junto al intendente local, Gustavo Dantur, los actos centrales celebrados en la plaza principal del municipio.

Durante el acto, Urtubey destacó la importancia de esta gesta que fue “un eslabón fundamental para garantizar la libertad sudamericana”, un ejemplo de “cómo en un lugar tan pequeño se puede lograr algo tan grande a nivel continental”.

Además resaltó el gran crecimiento de Río Piedras, logrado a partir de la política de descentralización provincial que ha posibilitado que también en otras localidades se revierta la corriente migratoria hacia las ciudades de los jóvenes. “Esto significa quedarnos en nuestros lugares; en donde se arraigaron los sueños de nuestros mayores”.

Así, en el caso particular de Río Piedras, resaltó que hasta hace poco no brindaba a los chicos la posibilidad de terminar su educación secundaria y hoy no solo lo pueden hacer, sino que además tienen ofertas terciarias. “Trabajamos juntos para hacerlo posible”, señaló.

Por su parte, el intendente Dantur destacó la presencia de Urtubey cada año de celebración de la gesta librada en sus tierras y cómo desde hace más de 10 años el municipio ha progresado con la ejecución de importantes obras.

Alejandro Pojasi del Instituto Belgraniano evocó las implicancias de esta victoria regional; “tuvo trascendencia americana con Belgrano al frente como un gran padre de familia”.

Durante los actos se entregaron trofeos a las competidoras de la prueba ciclista Desafío Salta Sur, que obtuvieron el segundo puesto en este torneo organizado por el departamento Metán.

También 38 chicos de las escuelas de Río Piedras y Lumbreras que finalizan 7 grado, recibieron bicicletas a partir de una iniciativa municipal que premia a los alumnos por haber finalizado este ciclo y los incentiva a continuar sus estudios.

Acompañaron, el vicegobernador Miguel Isa, legisladores provinciales, intendente de La Candelaria, autoridades provinciales y municipales, del Instituto Belgraniano y Guemesiano, entre otros.