Leiva: “Las multas de tránsito no se pueden seguir pagando a precio del litro de nafta”

Esta mañana el bloque de Memoria y Movilización Social del Concejo Deliberante presentó un proyecto de Ordenanza para modificar la base sobre la cual se calculan las multas de tránsito. El concejal David Leiva aclaró que las multas de tránsito se calculan a través de Unidades Fijas. Cada unidad fija equivale al precio de un litro de nafta súper.

Actualmente la Unidad Fija es tomada sobre el precio del litro de nafta súper de enero pasado en Buenos Aires. Pero, cuando se decida actualizar la medida, se deberá sumar los incrementos que sufrieron hasta el momento los combustibles. Se calcula que, en Buenos Aires, el aumento del precio de los combustibles supera el 30%.

“El proyecto que presentamos tiene que ver con cómo se plantea el pago de las multas de tránsito. Como bloque proponemos replantear esta medida y que las multas de tránsito se cobren como se cobra cualquier otro tributo municipal, es decir pasar a cobrarse teniendo en cuenta la Unidad Tributaria” afirmó el concejal Leiva.

Además, el vicepresidente primero del Concejo Deliberante indicó que la actualización de la Unidad Fija sobre la cual se cobran las multas de tránsito dará por resultado un aumento brutal. “Plantear un esquema de cobro en el que la multa de tránsito tenga que ver con la Unidad Tributaria dará previsibilidad. Porque, a posterior, el pago de las multas tendrá que ver con el aumento anual que se establece para la Unidad Tributaria y no con el precio de la nafta. Sabemos que esta variable últimamente viene sufriendo una escalada en nuestro país desde el año pasado cuando el Estado liberó el precio de los combustibles a lo que establezca el mercado. Esto lleva que la gente esté supeditada a un precio que es ilógico”.

Consultado sobre la posibilidad de que este proyecto perjudique a las arcas municipales, Leiva subrayó que no se trata de desfinanciar a la Municipalidad. “En definitiva, esta propuesta plantea un esquema claro del pago de las multas. Las multas tienen que pagarse. No hay acá ninguna cuestión que busque que esto se evite. El que incurre en una infracción tiene que asumirla y pagar la multa. Pero el precio de esa multa no puede estar supeditado a un precio que lo pone el mercado y no el estado”.