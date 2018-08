Freestyle Master Series: llega a Salta la liga profesional de freestyle rap

Salta recibirá a la cuarta jornada de la Freestilye Master Series (FMS) Argentina, la primera liga profesional de freestyle del mundo.

Referentes como Wos, MKS, Dani, Dtoke, Replik, Klan, Trueno, Papo, Cacha y Stuart, o lo que es lo mismo, los 10 mejores freestylers de Argentina, lucharán por el anillo de campeón nacional a lo largo de la Temporada 2018/2019.

La mayoría de los participantes son de Buenos Aires, a excepción de Papo, Stuart y Cacha. Pero desde la organización aseguran de que gracias al ranking de Argentina promovido por la FRF, que da voz a las principales regiones del país, cada año se podrán ver a más talentos del interior del país.

Las batallas surgieron del rap, pero ya han empezado a trascender este género musical. Hoy en día, hay muchísimo público a quien no necesariamente le gusta el Hip Hop, pero está enganchado a las batallas. Desvincular el freestyle del Rap podría ser el mecanismo ideal para acabar de expandir esta disciplina, como sostiene Blon en la siguiente declaración: “Pienso que las batallas de gallos y el rap no deben estar ligados. Hay mucha gente que escucha rap y no siguen las batallas, y viceversa. Hay que saber valorarlo como un espectáculo aparte, como un monólogo o una obra de teatro. Hay que verlo como algo diferente”.

SOBRE LA FMS

Esta competición es la primera liga profesional de freestyle rap que se lleva a cabo en Argentina. El formato es pionero en todo el mundo. The Urban Roosters y la Freestyle Rap Federation han reunido a los 10 mejores freestylers del país para que compitan en una liga única. Esta iniciativa acerca, todavía más, este fenómeno a convertirse en un deporte mental como ya ocurrió con el ajedrez o el Póker.

4ta Jornada en Salta

2 de septiembre

Teatro Florida

Florida 657 – Salta Capital