Sorteo por el día de la solidaridad para colegios de Salta

Impulsan una plataforma que permite diagnosticar habilidades tempranas de comprensión lectora y matemáticas

¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin tener la información adecuada? Este interrogante simple abre las puertas a una de las temáticas más complejas de la formación escolar: la comprensión. Pedro Barcia, doctor en Letras, sostiene que en la Argentina el 52% de los egresados no comprende lo que lee ni puede exponer una idea en menos de un minuto y a nivel regional el panorama no es mejor: de acuerdo al Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado en 2014, sólo el 13,7% de los alumnos de sexto grado en América Latina alcanza un nivel superior de comprensión lectora. Además, diversos especialistas alertan sobre cómo un mal uso de la tecnología en la primera infancia puede ocasionar dificultades en relación a ciertas destrezas fundamentales en la formación inicial, mientras que, por el contrario, determinados programas adecuadamente supervisados contribuyen a lograr un efecto favorable.

En este sentido, Colegium desarrolló junto a la Universidad de los Andes la plataforma Dia+, la primera herramienta tecnológica de diagnóstico del desempeño escolar en su tipo para detectar habilidades y dificultades tempranas en el campo de la comprensión lectora y las matemáticas, vitales para prevenir déficits posteriores y garantizar la correcta evolución académica de los niños. En una era donde el tiempo parece ser el bien más escaso y codiciado, Dia+ también constituye un aporte en este sentido, ya que ofrece la oportunidad de contar con información oportuna y de calidad respecto a los aprendizajes esperados y, por lo tanto, disminuye la significativa inversión de horas que muchos docentes deben hacer para preparar y corregir los instrumentos de evaluación tradicionales.

A partir de más de 15.000 pruebas realizadas gracias a esta plataforma, se desarrollaron parámetros por edad. Así, por ejemplo, en alumnos de educación inicial (5 años), el principal predictor de la comprensión lectora es el reconocimiento de palabras, mientras que en el inicio de la educación primaria (6 y 7 años), los mayores problemas se presentan en el vocabulario y la comprensión lectora silenciosa; y de tercer a quinto grado suele darse que quienes inician el período académico con motivación por la lectura, obtienen al final del año un mejor desempeño.

Hugo Martínez, director pedagógico de Colegium, explica que no sólo se busca identificar a un niño o niña que no comprende lo que lee, sino analizar porqué sucede esto y trabajar para resolverlo. “Al entregar informes personalizados por alumno, éstos se convierten en verdaderas herramientas para que los maestros puedan tomar decisiones pedagógicas y así mejorar la calidad de la educación de cara al futuro, haciendo foco en el diagnóstico integral y no únicamente en el resultado y reconociendo, a su vez, la coexistencia de unadiversidad de estilos y ritmos de aprendizaje para poder planificar más efectivamente el abordajedentro del aula y generar estrategias individualizadas”.

“Dia+ es un programa novedoso y funcional que puede ser utilizado autónomamente por cada establecimiento, sin depender de limitaciones de tiempo de examinadores externos. De esta forma, cualquier colegio pueden acceder al servicio con el solo requisito de contar con una conexión a Internet”, explica por su parteJaime Herreros, Director de Tecnología de Colegium.

Con la premisa de que los docentes cuenten con más tiempo genuino para educar, Colegiumse consolida como la principal empresa de educación y tecnología en la región desde hace 17 años, mediante más de 40 soluciones que actualmente son utilizadas por 2 millones de usuarios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, y buscan optimizar el trabajo de administrativos y directores y mejorar la comunicación entre la familia y los colegios.

