La medición del impacto social: una clave para la resolución de problemáticas actuales

Este fue uno de los temas abordados en el evento lanzamiento de la tercera edición de Mentes Transformadoras, el principal programa de innovación social del país.

Argentina tiene una gran deuda con las organizaciones sociales, quiénes llevan a cabo un laborioso y silencioso trabajo con el objetivo de mejorar el desarrollo social. Existen más de 110.000 organizaciones sociales en el país, según datos ofrecidos por la CEPAL, de las cuales una gran parte de ellas no están constituidas como tal y no tienen una formación profesional que les permita llevar adelante sus proyectos. La problemática formó parte del lanzamiento de una nueva edición de Mentes Transformadoras, la principal competencia de innovación social de país, llevada a cabo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que sirvió como contexto para poner foco la discusión de las principales falencias sociales. Actores gubernamentales y referentes de empresas, universidades y ONG debatieron acerca de las prioridades en las distintas regiones del país y la importancia del trabajo articulado para la resolución de estas problemáticas.

“Muchas organizaciones no pueden acercarse de manera formal al Estado y a las empresas porque no están constituidas, no tienen un marco legal. La gran deuda del país es formalizar, acompañar y ayudar, mediante capacitación, a estas organizaciones para que puedan trabajar y acceder a los beneficios” afirmó Adriana Cáceres, Directora Federal de Proyectos Productivos del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) durante uno de los livings-debate que se llevaron a cabo.

Mentes Transformadoras viene trabajando con el objetivo de brindar herramientas y oportunidades para transformar la realidad social y ayudar a disminuir la brecha en este tipo de problemáticas. A través de una competencia que reúne y articula a más de 40 instituciones entre Empresas, Gobiernos, Organizaciones sociales, Universidades y Medios de Comunicación de todo el país que busca premiar los mejores proyectos de innovación e impacto social. Es un programa de fortalecimiento, capacitación y mejora continua para las organizaciones sin fines de lucro.

“Mentes Transformadoras le dio la oportunidad a muchas organizaciones de formarse y darse a conocer. Es una manera de de articular a los sectores y brindar soluciones a la gran cantidad de problemáticas sociales”, destacó Viviana Zara, asesora y coordinadora de Responsabilidad Social Empresaria del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires e integrante del Jurado de la competencia. Además, también se abordaron temas como la importancia de conectar el eje de inversión de las empresas con las organizaciones sociales, la sustentabilidad de los proyectos a través de la sinergia y la oportunidad que brinda el programa para medir y relevar tanto la situación de las organizaciones sociales, como las prioridades a resolver en la agenda pública y la inversión en las problemáticas abordadas.

“Mentes te da ganas de seguir trabajando, te motiva” agregó la mendocina Ana Giménez, ganadora de la edición 2017 con el proyecto Ducha de Sol, que desarrolló un prototipo de calentador de agua realizado con materiales reciclables que provee de agua caliente a quienes no tienen.

El programa invita a todas las organizaciones sociales del país y/o a cualquier persona (estudiante, investigador, profesional, emprendedor) que tenga una idea innovadora para la solución de problemas sociales existentes. La inscripción se encuentra abierta hasta el 28 de septiembre inclusive, y los interesados deben hacerlo inscribiéndose en www.mentestransformadoras.org. En esta tercera edición se espera la participación de más de 1.000 proyectos innovadores.

Mentes Transformadoras 2018 cuenta con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional de Juventud, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de Buenos Aires, el Ministerio de Producción de Salta, el Municipio de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Ministerio de Desarrollo Social de Misiones y la Municipalidad de Posadas, además del apoyo de Banco Patagonia y AxionEnergy como sponsor oro y DirecTV como sponsor plata. Además, cuenta con el apoyo de medios como Radio Nacional, Telefe, Film Suez, La Nación, Radio Mitre y Media Bus TV y apoyo gubernamental y universidades de las provincias de Salta, Misiones, Córdoba, Méndoza, Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata.

“Tenemos que considerar a las organizaciones sociales como generadoras de valor, identificarlas, y darle las herramientas que necesitan para también así poder medir el trabajo que realizan y tener información fidedigna del sector para potenciarlas y solucionar las problemática preexistentes”, afirmó Liliana Larrarte, co fundadora de Nobleza Obliga y Directora del programa Mentes Transformadoras.

Acerca de ‘Mentes Transformadoras’

Se trata de un programa de fortalecimiento y capacitación para personas y organizaciones sin fines de lucro con ideas innovadoras y una competencia de proyectos transformadores, de alto impacto social que reúne a Gobiernos, empresas, universidades y organizaciones sociales de todo el país para premiar los mejores proyectos de innovación social de la Argentina. En ediciones anteriores ya se alcanzaron más de 1200 organizaciones sociales, se presentaron más de 900 proyectos de innovación social, se capacitaron a 140 equipos y se involucraron más de de 50 instituciones públicas y privadas.

Acerca de Nobleza Obliga

Nobleza Obliga es una organización de innovación social que ayuda a ONG, empresas y emprendedores sociales a potenciar sus recursos y aumentar el impacto de sus acciones a través de soluciones innovadoras, tecnológicas y sustentables. Brinda herramientas y oportunidades a estos actores con la misión de que todos los proyectos solidarios se hagan realidad.

Más información de Nobleza Obliga y Mentes Transformadoras:

