Juan Carlos Romero, sobre la causa de los cuadernos: “Confío en que se llegue a la verdad”

El presidente del Interbloque Parlamentario Federal en el Senado Nacional, Juan Carlos Romero, sostuvo: “Es una oportunidad para que la justicia investigue y llegue a una conclusión y que no termine, como dice el Gatopardo: ‘Que todo cambie para que nada cambie’”. Además, advirtió: “Ninguna crisis económica puede tapar la investigación ni al revés”.

El presidente del Interbloque Parlamentario Federal en el Senado Nacional, Juan Carlos Romero, sostuvo esta tarde que confía en que se llegue a la verdad, en la denominada causa de los cuadernos, que instruye el juez federal Claudio Bonadío, y “que no termine, como dice el Gatopardo: ‘Que todo cambie para que nada cambie’”.

Así lo señaló el senador nacional en la sesión en la que se debate si se aprueban los allanamientos a la casa de la ex presidenta Cristina Kirchner, tal como lo pidió el magistrado.

En ese sentido, Romero se expresó a favor de los allanamientos y dijo que es necesario alcanzar la verdad. “Es una oportunidad que la justicia investigue y llegue a una conclusión”, remarcó.

Asimismo, el legislador descreyó que la causa llevada adelante busque ocultar una crisis económica. “Ninguna crisis económica puede tapar la investigación ni al revés”, dijo.

En tanto señaló no compartir una afirmación hecha en el recinto por otro legislador que comparó la determinación del juez Bonadío con la Revolución Libertadora de 1955 que derrocó al ex presidente Juan Domingo Perón, al subrayar: “Este juez no está fusilando a nadie”.