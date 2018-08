Ángel Rozas: “La igualdad ante la ley no es negociable”

El Presidente del Bloque de Senadores de la UCR manifestó que “estamos aquí reunidos por un pedido de allanamiento de un juez federal de la nación. Personalmente creo que hemos demorado el tratamiento inútilmente, exponiendo a la institución Senado de la Nación a una visión crítica del conjunto de la sociedad argentina. Porque si hay algo que irrita a la sociedad son los privilegios de la política. Si hubiésemos tratado este tema apenas ingresó el pedido del juez, se habría evitado que buena parte de la sociedad pensara que estábamos actuando con criterios corporativos, para favorecernos los unos a los otros. Tuvimos un desgaste institucional innecesario”.

“No estamos aquí para juzgar el mérito de la causa judicial, ni somos nosotros quienes vamos a juzgar la conducta de la senadora Fernández de Kirchner; acá simplemente lo que se ha pedido, conforme a una ley vigente es que autoricemos una medida judicial prevista en el código procesal de la nación, que es allanamiento. Se hacen mucha elucubraciones, que nos ponen como protagonistas de esta situación al oficialismo, como si nosotros estuviésemos asociados a un juez de la nación. Nosotros solo estamos cumpliendo con la ley, estamos cumpliendo con un mandato judicial”.

El legislador chaqueño señaló que “la igualdad ante la ley es un principio constitucional, pero además es un principio no negociable. Cualquier ciudadano argentino, si mañana es investigado, puede ser sometido a un allanamiento. Pero no somos nosotros los que debemos poner condiciones a un juez sobre de qué manera se lleva adelante un procedimiento. Eso está estipulado en la ley, y si el juez no la cumple, quien se sienta afectado tiene mecanismos para revertir esa situación: hay cámaras revisoras, está el Consejo de la Magistratura, es decir, nadie está pensando en autorizar un allanamiento para que un juez haga tropelías”.

“Nosotros no estamos habilitados para interponernos a la acción de la justicia. No nos pueden decir que somos los partenaire de esta situación judicial. No tenemos nada que ver con esta situación. Se enojan con el juez enemigo, yo les diría que problema son los amigos, no el juez enemigo. El problema son los Uberti, los López, todos los arrepentidos a quienes hay que pegarles para que se callen”.

El legislador radical expresó que “como miembro del Consejo de la Magistratura, tuve acceso a la versión taquigráfica de una reunión del consejo donde se trató una investigación al juez Bonadio, y recuerdo como dos dirigentes del justicialismo, Conti y Kunkel, decían allí que Bonadio era el mejor juez federal de la nación cuando Kirchner era Presidente”.

“Tampoco es cierto que estamos aquí porque queremos tapar la inflación, o el problema de la suba del dólar. Eso es subestimar al pueblo argentino. Claro que hay problemas de inflación o con el empleo, esa realidad no se tapa. No hay que mezclar las cosas. Acá estamos reunidos para autorizar una serie de allanamientos, y sí lo autorizamos, si lo hacemos con condicionamientos o sin condicionamientos. Nosotros vamos a votar favorablemente el pedido de allanamiento sin condicionamientos, porque estamos nuestro deber es hacer cumplir la ley” finalizó Rozas.