El salteño Nico Álvarez, sueña con la próxima temporada infernal

Fue el goleador de Los Infernales en la Liga de Desarrollo 2017/2018, temporada en que Salta fue parte de La Liga, la máxima división del básquet nacional. Además, Nicolás Álvarez cumplió el sueño de todo pibe: debutar en la liga más importante del país en materia de básquet. El oriundo de Campo Quijano no se quedó con todo eso y siguió entrenando, el desafío ahora será ganar minutos en la plantilla que comandará el rosarino Leandro Hiriart en la Liga Argentina, la segunda división.

“MP”, como le dicen, es uno de los salteños que forman parte del plantel infernal de cara a la próxima temporada en el ex Torneo Nacional de Ascenso, ahora llamado Liga Argentina. Junto a Nico estará su primo y compañero de ruta Emilio Stucky, además de varios juveniles del ámbito local que seguirán ligados al proyecto. El arraigo también se sentirá con la mayoría de los integrantes del Cuerpo Técnico, como el asistente Ramiro Díaz Cuello, el profe Rafel Padilla (PF) y Mario “Monito” Flores encargado de la utilería.

Oriundo del pintoresco Portal de los Andes, localidad de Campo Quijano, a unos 30 kilómetros de Salta capital, el jugador de 1,93 metros de altura y 19 años sigue disfrutando no solo de hacer lo que le apasiona que es jugar al básquet, sino también de representar a su provincia y por supuesto estar cerca de su familia, su lugarteniente en el mundo. Salteño de pura cepa es otro de los que se ilusiona con el nuevo formato infernal pensando en la competencia de ascenso. “Seguramente la gente, los salteños, nos van a apoyar como siempre, nosotros como representantes que somos vamos a dejar todo para que así sea”, se anima el alero.

Como de costumbre, en su pueblo natal a MP siempre se lo puede encontrar en cualquiera de sus dos casas: donde tiene a su familia, basquetbolera por cierto, y la otra enclavada en el corazón de Campo Quijano, pegada a la plaza central: el club Sportivo Quijano, donde aprendió a picar el balón y amar el deporte de la naranja. Por primera vez en su historia, el club de sus amores goza y luce espectacular con el piso parquet inaugurado hace algunas semanas. “Es otro sueño hecho realidad para la familia de Sportivo Quijano”, resalta con orgullo y sentimiento el joven jugador de Los Infernales.

– ¿Cómo estás vos en lo físico y mental para afrontar una nueva temporada con Salta Basket, y qué sensaciones tenés de seguir en el equipo?

– Estoy muy contento de poder seguir siendo parte del proyecto, para mí significa mucho que me hayan tenido en cuenta para la nueva temporada. Físicamente y mentalmente estoy bien, sabiendo que tengo muchas cosas por mejorar pero también soy consciente que eso se consigue entrenando, trabajando cada día.

Mientras descansa uno segundos para responder, el joven nunca deja escapar la americana de entre sus manos, cual dos tenazas inquebrantables, la acaricia suavemente. “Es una nueva etapa para mí, así que debo aprovechar todo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y estar preparado para cuando el entrenador me necesite”, dice confiado y de cara a una nueva temporada en el ámbito nacional.

– ¿Debe ser muy especial para vos como salteño volver a representar a tu provincia en una competencia tan importante y por supuesto estar junto a tu gente y familia?

– Sí la verdad que es un sueño que parece no terminar nunca y ojalá siga siendo así. Representar a mi provincia haciendo lo que más me gusta no tiene comparación. Más si uno se pone a pensar en el plantel que se está armando, con jugadores de primer nivel y mucha experiencia de los que seguramente voy a seguir aprendiendo. Y por supuesto, disfrutar de mi familia que siempre me apoya en todo.

La felicidad sigue intacta en su mirada, sus gestos y cada movimiento. No es para menos, el joven jugador quijaneño sigue siendo parte de Los Infernales, el equipo de la provincia en la segunda división del básquet argentino, en esta oportunidad ocupará una de las plazas U23. Se despide, amable y con la humildad que lo caracteriza, para volver a poner entre ceja y ceja uno de los aros de Sportivo Quijano.

FICHA

Nombre: Nicolás Álvarez

Nacimiento: 11 de noviembre de 1998 (19)

Lugar: Campo Quijano, Salta

Altura: 1,93

Posición: alero