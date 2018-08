La Oficina de la Mujer presenta el Registro Provincial de Femicidios

La Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta dio a conocer el nuevo Registro Provincial de Femicidios, publicado a partir de hoy en el sitio del Poder Judicial de Salta. La Oficina también habilitará un sitio web propio, que será presentado próximamente.

El Registro de Femicidios releva los casos de 2017 y, a partir de los informados como tales por los medios de comunicación, da cuenta de aquellos que se encuentran en etapa de investigación fiscal, así como de los que tienen causas judiciales en trámite o archivadas.

Lejos de constituir una fotografía estática, el Registro se propuso mostrar la forma en la que evolucionó cada uno de los casos; en la que fueron presentados por la prensa; cómo fueron planteadas las correspondientes investigaciones fiscales; y cómo se desarrollaron los procesos judiciales iniciados en consecuencia. Por último, contiene información relativa al estado actual de los casos, si fueron resueltos en los estrados judiciales o archivados en el marco de las investigaciones que se desarrollan en el Ministerio Público Fiscal, en ejercicio de la acción penal pública que titulariza.

De esa forma, el nuevo instrumento permite saber cuáles causas fueron calificadas en los términos del inc. 11 del art. 80 del Código Penal, que agrava los homicidios perpetrados por varones en perjuicio de mujeres en razón de su género. También discriminará cuáles han dispuesto condenas en función de ese delito y cuáles causas han sido promovidas y/o resueltas bajo otras calificaciones legales, tales como el homicidio simple previsto en el art. 79 del Código Penal; el homicidio agravado por el vínculo del inc. 1 del art. 80; o por continuar el femicidio indirecto o vinculado del inc. 12 del mencionado artículo.

El Registro Provincial de Femicidios puede ser consultado ingresando al siguiente link: http://www.justiciasalta.gov.ar/RegistroProvinciaFemicidios2017.pdf