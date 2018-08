Nanni: “Las asignaciones familiares deben contemplar las necesidades de la gente que vive en el interior”

El diputado nacional Miguel Nanni presentó ayer junto a otros legisladores radicales un proyecto ante el Congreso de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la restitución de los diferenciales por zona en las asignaciones familiares. Y dejar sin efecto la supresión efectuada por el Decreto 702/18.

“Hemos presentado un proyecto para que se restituyan los diferenciales por zona porque coincidimos en que contemplar las mismas asignaciones a los habitantes de la periferia del país que a quienes viven en las zonas más desarrolladas se traduce en otorgar una remuneración real más baja a los que viven en el interior. Soy del interior y lo conozco muy bien. Las asignaciones deben contemplar las necesidades de la gente que vive allí”, expresó el diputado nacional Miguel Nanni luego de presentar junto a otros diputados de la UCR el proyecto de Declaración.

“Esto no se trata de estar en contra de nadie. Siempre fui crítico en temas vinculados a la realidad de quienes viven en el interior. Las asignaciones familiares representan un tema muy delicado. No estamos especulando políticamente con esto como hacen otros y que en muchos casos son los mismos que durante años fueron cómplices de la inactividad y la pobreza en Salta. Hay que ser sinceros y cuando digan que les importa la gente sea en serio y no cuando les toca ser oposición”, remarcó Nanni.

El pedido de restitución tiene entre sus fundamentos el que la ley 24.714, en la cual se contemplan los diferenciales por zona, “prevé la existencia de diferencias regionales basadas en los mayores costos que implica residir en determinadas zonas geográficas con motivo de la lejanía, las carencias logísticas o de infraestructura, los factores climáticos, la falta de acceso a determinados servicios básicos y, en general, todas las consecuencias devenidas del desigual desarrollo territorial con que se ha conformado nuestro país a lo largo de su historia”.