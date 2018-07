Prevención, diagnóstico y vacunación por el Día Mundial contra las Hepatitis Virales

En diversos lugares de capital e interior se realizan actividades preventivas, diagnósticos para hepatitis B y C y se vacuna contra hepatitis B. Hoy lunes 30 habrá una jornada sobre Hepatología para miembros del equipo de salud en general.

El 28 de julio de cada año se celebra el Día Mundial contra las Hepatitis Virales. Con tal motivo, el Ministerio de Salud Pública, a través de los diversos efectores de su dependencia, realiza una serie de actividades de promoción y prevención enmarcadas en la estrategia internacional para controlar las infecciones por los virus que afectan al hígado.

Hoy lunes 30, se vacunará contra hepatitis B en el centro de salud Nº 3 de barrio Hernando de Lerma, y también se hará test rápido de VIH. En Pro Mujer, Jujuy 215, se vacunará contra la hepatitis B.

Hoy lunes 30 y mañana martes 31, en el horario de 8.30 a 12.30, se vacunará contra hepatitis B en el hospital público Materno Infantil.

En el interior

El hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, realizará diagnóstico de hepatitis B y C en su laboratorio, hoy lunes 30, en el horario de 8 a 13.

El 1 de agosto, los diagnósticos se harán en el hospital Dr. Joaquín Castellanos, de General, Güemes, donde también se realizará test para VIH, en el horario de 9 a 12.30.

Jornada para el equipo de salud

Hoy lunes 30, en el auditorio del hospital San Bernardo, se realizará una jornada de Hepatología que versará sobre epidemiología y manejo clínico de las hepatitis virales, destinada a médicos en general y demás miembros del equipo de salud.

La jornada, no arancelada, comenzará a las 8.45 y será coordinada por el jefe del servicio de Gastroenterología, Gustavo Patrón Costas. En la ocasión, disertarán los médicos Victoria Ayats, Cora Tonatto y José Luis Salvadores, quienes se referirán a manejo clínico de la hepatitis C, clínica y circuitos de la hepatitis B y epidemiología de las hepatitis B y C en Salta, respectivamente.