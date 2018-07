Piden que el Ejecutivo, en 60 días hábiles, presente las cuentas generales desde 2014

El bloque de Diputados de la UCR presentó un proyecto para que el Ejecutivo provincial, en un término de 60 días hábiles, presente las Cuentas Generales correspondientes a los Ejercicios, 2014, 2015, 2016 y 2017. “Que no presenten la remisión de las cuentas es una falta de respeto a la Legislatura y un incumplimiento de sus deberes constitucionales”, dijo el diputado Chibán.

Esta semana el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta, presentaron un proyecto de Resolución para que el Ejecutivo provincial remita las Cuentas Generales correspondientes a los Ejercicios, 2014, 2015, 2016 y 2017, en un plazo que no supere los sesenta días hábiles. Se trata de cuatro periodos consecutivos en el que el Gobierno no remite en tiempo y en forma el detalles de los gastos de los periodos mencionados.

Según los fundamentos, del proyecto, que lleva las firmas de los diputados Héctor Chibán y Mario Mimessi, la Cuenta General del Ejercicio no sólo está vinculada a una característica del sistema republicano, que es la responsabilidad de los funcionarios, la rendición de cuentas, si no que está también íntimamente relacionada con la tarea de aprobar el Presupuesto. Por ello el mismo artículo, en su inciso 2, indica que las Cámaras no pueden pasar a receso sin haber aprobado el Presupuesto y sin haber considerado la Cuenta General del Ejercicio.

“El hecho de que el Ejecutivo provincial adeude la remisión de las últimas cuatro cuentas generales no sólo es una falta de respeto para las atribuciones de los legisladores y un incumplimiento de sus deberes constitucionales, sino que también es un importante factor de distorsión de la tarea que nos corresponde como encargados del control político de la gestión”, aseguró Chibán.

Los radicales recordaron que antes del 30 de junio debe ingresar la Cuenta correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, y esa información es sustancial para el análisis del Presupuesto del ejercicio inmediatamente posterior, que debe ingresar hasta el 31 de agosto.

Y agregan: “Tanto es así que la Constitución no deja librado el asunto a la discrecionalidad del Ejecutivo. En caso de no ingresar el Presupuesto hasta esa fecha la Legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlo, tomando como base las leyes vigentes”.

Es decir que la prerrogativa de iniciativa legislativa en materia presupuestaria tiene un límite: si el Ejecutivo no la ejerce hasta la fecha constitucional, deja de tener exclusividad en la iniciativa y la Legislatura tiene competencia para avanzar. “La no presentación de los ejercicios es causal de juicio político”, dijo Chibán.

Por último, destacan la importancia de que un Gobernador que va a cumplir doce años al mando del Ejecutivo en 2019 presente la correspondiente rendición de cuentas antes de irse. “No es posible que Urtubey concluya su largo mandato adeudando a la Legislatura el detalle de cuatro años de su gestión”, finalizó Héctor Chibán.