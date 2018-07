Acreditaciones para cubrir el Sudamericano U21 que se disputará en Salta

Desde la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) informaron que están abiertas hasta este jueves las inscripciones para el Campeonato Sudamericano de la categoría U21 que se disputará del 30 de julio hasta el 5 de agosto en el Estadio Delmi. Seis selecciones, incluida la anfitriona Argentina, se darán cita desde el próximo lunes.

La realización del evento internacional en La Linda fue gracias al acuerdo que llevaron a cabo entre la CABB y el Gobierno de la provincia. Cabe señalar que la CABB es el organismo que rige la Selección Nacional y las competencias nacionales de esta disciplina, está conformada por las 24 Federaciones afiliadas.

Para ACREDITARSE, los medios interesados tendrán que llenar una planilla a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXsWLKFvNz8UAcjzcmhV1ucz890CgchoxYHwdScGNUKMuSzw/viewform

Las selecciones que desembarcarán en Salta son: Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y por supuesto Argentina. El combinado nacional será dirigido por Silvio Santander, director Nacional Formativo y asistente de la Selección mayor, quien, a su vez, será asistido por Maxi Seigorman y Diego Lifschitz y por Ezequiel Lavayen, como PF. Estará compuesto de la siguiente manera:

Bases:

Fernando Zurbriggen (Obras Sanitarias)

Facundo Corvalán (Bahía Basket)

Lautaro Lapez (Baskonia)

Escoltas:

Maxi Fjellerup (Bahía Basket)

Santiago Vaulet (Bahía Basket)

Matías Solanas (San Martín de Corrientes)

Aleros:

Leonardo Lema (Atenas)

Ayan Carvalho (sin club)

Ala pivotes:

Maximiliano Andreatta (Harcum College de Philadelphia)

Enzo Rupcic (Instituto)

Tomás Chapero (Bahía Basket)

Pivotes:

Lautaro Berra (Obras Sanitarias)

Andrés Germano (Boca)

Santiago Bruera (Florida Atlantic NCAA)

FIXTURE

30/07

16:30 Paraguay vs Uruguay

18:45 Brasil vs Chile

21:00 ARGENTINA vs Perú

31/07

16:30 Perú vs Paraguay

18:45 Uruguay vs Brasil

21:00 Chile vs ARGENTINA

01/08

16:30 Perú vs Uruguay

18:45 Paraguay vs Chile

21:00 ARGENTINA vs Brasil

02/08

LIBRE

03/08

16:30 Chile vs Perú

18:45 Brasil vs Paraguay

21:00 Uruguay vs ARGENTINA

04/08

16:30 Perú vs Brasil

18:45 Uruguay vs Chile

21:00 ARGENTINA vs Paraguay

05/08

16:30 5° vs 6°

18:45 3° vs 4°

21:00 1° vs 2°