Se lanzaron los Premios Aportes 2018

La Asociación Aportes de Gestión lanzó la segunda edición de la iniciativa nacional sobre gestión dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Asociación Civil Aportes de Gestión para el Tercer Sector lanzó la 2° Edición del Premio Aportes “+Gestión+Impacto” destinado a reconocer y destacar a las organizaciones sociales que hayan realizado una mejora en sus procesos de gestión que les permitiera incrementar el impacto en sus programas y ampliar el alcance y resultado de su labor en la comunidad.

El premio está dirigido a todas las organizaciones sociales de Argentina que estén formalizadas y cumplan ciertos requisitos. La inscripción está abierta desde hasta el 23 de julio inclusive, y los interesados pueden hacerlo en www.aportesdegesion.org.ar.

Los casos presentados serán evaluados por un jurado de primer nivel, conformado por personas con larga trayectoria y gran reconocimiento en el sector social. Los ganadores serán beneficiados con un primer premio de $80.000.- de libre disponibilidad, una beca para el Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés y difusión en medios de comunicación masivos; por su parte, el segundo premio será de $60.000.- de libre disponibilidad, una beca para un Seminario/Workshop dictado por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés y difusión en medios y un tercer premio, también una beca para un Seminario/Workshop dictado por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés

Esta será la segunda edición del Premio (se realiza cada dos años). En 2016, participaron más de 70 organizaciones sociales que presentaron sus casos, siendo Educar y Crecer la ganadora del primer premio. Esta asociación civil surgida en 2006 trabaja para fortalecer las trayectorias escolares de niños en situación de vulnerabilidad social a través de un programa educativo riguroso que fue pensado especialmente para trabajar en contextos desfavorables. Magdalena Benvenuto, Directora Ejecutiva de Educar y Crecer destacó la importancia del reconocimiento: “Sirvió de impulso a la organización, nos empujó a redoblar el esfuerzo y nos ayudó a difundir la labor de EyC. Actualmente estamos en pleno desarrollo de la plataforma digital que nos permitirá sistematizar una mayor cantidad de información”.

Fundada en 2004 por un grupo de amigos, Aportes de Gestión propone que ejecutivos de exitosas carreras profesionales “donen” su experiencia a organizaciones sociales del tercer sector. De esta manera, ofrece asesoramiento gratuito de gestión para mejorar los resultados y el impacto social de las organizaciones. En este esquema, las OSCs beneficiarias ponen el esfuerzo, las ganas y el tiempo y Aportes, el conocimiento de gestión. Una modalidad única en Argentina que permitió fortalecer más de 250 Organizaciones Sociales.

Entre los destacados directivos que fundaron Aportes y hoy forman parte del Comité Ejecutivo se encuentran: David Stilerman, Ingeniero Industrial de la UBA, socio retirado de Accenture y ex Director de Siderar; José Testa, Contador Público UBA, ex presidente de Dupont Argentina y Director Titular en Carboclor SA y Miguel Pedro Kurlat, Ingeniero Industrial, ex Director de Tecnología Informática en Telecom Personal y Edesur y de larga trayectoria en Techint.

La Asociación Civil APORTES de Gestión para el Tercer Sector (APORTES) es una asociación institución sin fines de lucro, cuya misión es: “Mejorar el impacto de las organizaciones sociales haciendo más efectiva su capacidad de gestión mediante la movilización en forma voluntaria de talentos profesionales”. Aportes promueve, organiza y acompaña –desde hace 14 años- el trabajo voluntario de profesionales del sector privado con más de quince años de experiencia en puestos gerenciales ofreciéndoles un vehículo por medio del cual canalizar su vocación de servicio y responsabilidad social para generar mejoras sostenibles en la gestión de Organizaciones Sociales a fin de incrementar su impacto en la sociedad.