#ConectadoSalta: Concientizaron sobre grooming e instaron a prevenir este delito contra niños, niñas y adolescentes

Se realizó una charla a cargo de psicólogas especializadas en la temática y un taller para niños de 7º grado en la escuela Valle.

Las especialistas resaltaron la importancia de los adultos de estar atentos al uso de las redes sociales, para prevenir este delito contra los chicos.

Se realizaron dos nuevas actividades del ciclo #ConectadoSalta, que tuvieron como tema central la prevención del grooming o ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes, a cargo de dos psicólogas especialistas en esta problemática.

Ante casi un centenar de asistentes, el lunes disertaron las integrantes del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Bettina Esteban y Rosa Torres. Y ayer brindaron un taller en la escuela N°4774 “Gral. Juan José del Valle” en la zona sudeste, para estudiantes de 7º grado.

Este ciclo de charlas es organizado por el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Salta y Conectados Argentina, y esta vez contó con el aporte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través del Programa al que pertenecen las especialistas.

“El objetivo es reflexionar en distintas temáticas que atraviesan a la niñez y a las tecnologías, poniendo al alcance de la comunidad información sobre nuevas problemáticas que se dan en Internet y que afectan a niños y niñas, y promoviendo hábitos más saludables”, dijo Federico Dada, representante de la Provincia ante ENACOM durante la apertura de la charla.

El ciclo, que tiene a la niñez y las tecnologías como eje, llegó a su décima actividad y a las 1500 personas alcanzadas. Cuenta con el auspicio de la Universidad Católica de Salta; y el apoyo de la Asociación civil Faro Digital y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología a través de la Subsecretaría de Calidad e Innovación Educativa, y la Fundación Salta.

El grooming y el rol de los adultos

Las psicólogas Bettina Esteban y Rosa Torres, en su charla, brindaron recomendaciones y estrategias para reconocer las etapas del grooming, cómo se puede detectar y prevenir este delito que tiene como víctimas a niños, niñas y adolescentes. El grooming consiste en proceso de abuso sexual en el que un adulto, bajo datos falsos, contacta a un niño o niña a través de un dispositivo tecnológico, con fines sexuales.

Recomendaron al público adulto involucrarse con los hábitos digitales de los hijos, familiarizarse con las tecnologías e interiorizarse sobre cómo se relacionan.

Los adultos deben acompañar a los chicos, pero no desde la vigilancia que no es recomendable, sino interesándose en lo que hacen en las redes sociales, quiénes son sus contactos, hablando sobre su privacidad, y si no sabemos mucho, entonces comenzar a interiorizarse sobre Internet y las redes y aplicaciones que usan los chicos.

Señalaron que es importante dialogar con los hijos, generar marcos de confianza y contención, e inculcarles hábitos básicos de cuidado como no hablar con desconocidos en Internet, no revelar datos privados como dirección o teléfonos, y si reciben pedidos de fotos de carácter íntimo o sexual, pedir ayuda.

La segunda actividad consistió en un taller de prevención del grooming para estudiantes de 7º grado de la escuela N°4774 “Gral. Juan José del Valle” en la zona sudeste de la Capital. Allí aprendieron a reconocer este delito, a autoregular información personal y a cuidarse en los espacios digitales.

Reunión en Derechos Humanos

También en el marco de esta actividad, se reunieron el secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry con el organizador del ciclo Federico Dada y las profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Participaron el director de Promoción y Formación de Derechos Humanos, Zenón González y su equipo técnico. Intercambiaron información y estrategias de trabajo, y resaltaron la necesidad de generar más acciones de capacitación y de prevención y actuación ante delitos digitales contra la niñez y la adolescencia.