*Bandera Vecinal Salta rechaza campaña difamatoria en su contra por defender la vida*

El Consejo Directivo del Partido Bandera Vecinal en la Provincia de Salta expresa su más enérgico rechazo a la campaña de difamación propalada en las últimas horas por diferentes medios de prensa en razón de haber participado, democráticamente, en el acto celebrado ayer en defensa de la Vida organizado en las escalinatas de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). Luego del evento, en el cual una delegación de BV participó pacífica y normalmente, una agrupación ultraizquierdista y abortera que nuclea a un puñado de docentes de dicha casa de estudios emitió un injurioso comunicado alegando que nuestro Partido era una de orientación “nazi” y “repudió” nuestra presencia. Lamentablemente algunos periodistas y periódicos provinciales se hicieron eco de la misiva injuriosa y falaz de este sector sin hacer ningún tipo de consulta a nuestras autoridades ni brindarnos derecho a réplica alguno.

En razón de lo antes expuesto, es nuestro deber aclarar a la opinión pública algunos puntos muy importantes:

1. El Partido Bandera Vecinal es un Partido político Legal de ideología Nacionalista Argentina, con personería jurídico-legal definitiva desde el año 2014 en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, que ya está constituído además en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Corrientes, y desde febrero de este año, también en nuestra provincia de Salta. Integra, a su vez, en el orden nacional, la alianza Frente Patriota junto a otros 5 partidos con personería legal y definitiva, que presentará candidato a Presidente de la Nación para los comicios de 2019.

2. El Partido Bandera Vecinal en ninguno de sus puntos doctrinarios reivindica ideologías foráneas ni de odio, y es por eso mismo que en su plataforma política rechaza el aborto, que sostenemos es el atroz crimen de los niños por nacer. No hay mayor acto de violencia que matar a los seres humanos en el vientre materno, como promueven ciertas agrupaciones que hoy nos atacan y calumnian.

3. Nuestro Líder a nivel nacional, Alejandro Carlos Biondini, ha demostrado a lo largo de su trayectoria que todas las acusaciones difamatorias que se le hicieron fueron falsas, y en razón de ello está habilitado judicialmente e interviene sin problema alguno en las elecciones federales, como ocurrió, por ejemplo, en 2017 donde fue primer candidato a Diputado Nacional en Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se ha sostenido que nuestro Partido “reivindica” al gobierno militar. Nada más alejado de la realidad. Nuestro Partido no sólo no reivindica a dicho gobierno, sino que sostiene que la entrega de la independencia económica de nuestro país comenzó con el nefasto proceso de Martínez de Hoz. Incluso por esa época, Biondini era Secretario General de la JP Capital Federal y acompañaba al Dr. José María Rosa en la revista Línea, uno de los órganos de la resistencia peronista. Esto echa por tierra todas y cada una de las afirmaciones mendaces que se han propagado irresponsablemente en ciertos medios de la prensa local.

4. En los días previos a la realización del acto en la UNSA, nuestro Partido en Salta y nuestros militantes fueron amenazados de muerte por un grupo identificado como “acción antifascista salta”. Por supuesto, no nos dejamos intimidar por estos intolerantes, que ahora hemos descubierto estarían vinculados con los “docentes” ultraizquierdistas de la facultad. Así las cosas, dejamos en evidencia ante la opinión pública quiénes son los verdaderos adalides de la muerte.

5. El Partido Bandera Vecinal participa activamente en la campaña a favor de la Vida y en contra del aborto en todo el país. Es pública y notoria la presencia de nuestras delegaciones en las principales manifestaciones, no sólo en Salta, sino en el resto del país. En ninguno de esos actos hubo hecho de violencia alguno, como sí en cambio ocurre en los convocados por otras entidades políticas pro-abortistas, que incluso tienen a militantes prófugos de la Justicia, como el caso del famoso y prófugo dirigente y ex candidato trotkista que atacó con un mortero a las fuerzas de seguridad ante el Congreso Nacional.

6. No es un dato menor, con relación a Salta, que Bandera Vecinal fue el único partido que denunció penalmente en 2014 ante la Justicia Federal al gobernador Urtubey, a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex canciller Timerman por la entrega de las tierras del Valle del Silencio al gobierno de Bolivia, gravísimo hecho contra nuestra soberanía del que se hizo el distraído todo el resto del arco político. Dicha denuncia fue efectuada en forma personal por Alejandro Carlos Biondini y reflejada por distintos medios salteños y nacionales. Asimismo, y por ese motivo, Biondini encabezó en su momento una importante manifestación de protesta en defensa de los derechos de las familias de los pueblos originarios de Salta que habían sido despojadas de sus tierras frente a la Cancillería.

7. Finalmente, no podemos dejar de observar que esta campaña en contra del único Partido Político que milita a favor de la Vida no es un hecho menor. Los agravios y difamaciones que se vierten en nuestra contra son similares a los utilizados contra sectores y referentes proVida de todo el país. Cabe recordar que se ha revelado que entidades como CELS, Fundación Huésped y otras están siendo financiadas en millones de dólares por el centro abortista más grande del planeta, con sede central en Londres, la International Planned Parenthood Federation. La IPPF, a su vez, fue creada y sustentada por George Soros y otros nefastos plutócratas. Como Nacionalistas sabemos muy bien que estamos enfrentando a poderes muy grandes por defender los valores de la Patria, la Vida y la Familia y que en estos tiempos eso implica la reacción de referentes de la globalización capitalista y del socialismo marxista, hoy unidos bajo el pañuelo verde-dólar. Pero nuestro deber es sostener esos principios, enarbolando bien en alto nuestra Azul y Blanca. Por tanto, seguiremos trabajando pacífica y democráticamente, como lo hemos hecho siempre, por el bien de todos los Argentinos.

8. Finalmente, que el Partido Bandera Vecinal hace reserva de todas las acciones penales y civiles que correspondan contra quienes continúen calumniando y difamando a nuestro partido y a sus dirigentes.

Firma por el Consejo Directivo Provincial:

Jorge Tito

Presidente y Apoderado Legal

Bandera Vecinal Salta

Integrante del Frente Patriota en el orden nacional

