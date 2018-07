Recomendaciones de Turismo y Defensa del Consumidor para las vacaciones de invierno

Los organismos provinciales recuerdan a turistas y salteños diferentes recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de contratar la prestación de un servicio turístico.

Las Secretarías de Turismo y de Defensa del Consumidor advierten sobre situaciones que los turistas deben tener en cuenta al realizar la compra de pasajes, contratar servicios turísticos a través de internet, consumir en locales de comida y asistir a eventos o espectáculos para evitar estafas e incumplimientos.

Al comprar pasajes aéreos o terrestres, es un derecho del consumidor tener a disposición toda la información referida a horarios, trasbordos, opciones de reembolso por retraso o cancelación de viajes, precios y formas de pago.

Por otra parte al contratar servicios turísticos a través de internet se debe corroborar que en pantalla estén informados los costos finales del viaje o servicio que se contraten. Recordar que se tienen 10 días para cancelar el mismo sin cargo alguno (siempre y cuando se trate de empresas radicadas en Argentina y que se ajusten a la legislación local).

En cuanto a locales gastronómicos, cada uno de ellos debe tener exhibida en el ingreso la lista de precios como así también una carta individual por cada mesa ubicada dentro y fuera del mismo. En el caso de eventos y espectáculos, si fueron sobrevendido, suspendido o cancelado, el valor de la entrada deberá devolverse en las mismas condiciones que fue adquirido.

Además se debe tener en cuenta que cada comercio con atención al público deberá contar con un libro de quejas a disposición de los clientes. La queja asentada es un comprobante en el momento de realizar una denuncia.

Cabe recordar que los comercios que se encuentren ubicados en localidades con más de 1000 habitantes están obligados a aceptar tarjetas de crédito y de débito.

En todos los casos se debe solicitar factura o ticket de la compra. Es la prueba a la hora de realizar un reclamo en el comercio o una denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor.

Salteños y turistas cuentan con la aplicación “Consumidor Salta”, que se puede descargar desde cualquier celular para realizar sus denuncias y reclamos. Asimismo, funcionan los Tribunales Arbitrales de Consumo Turístico, impulsados por la Secretaría de Defensa del Consumidor y la Dirección General de Registros y Control de Servicios Turísticos, que procura resguardar los derechos de quienes contratan servicios y paquetes turísticos en su paso por nuestra provincia.

Por último, vale destacar que funciona un Centro de Mediación Comunitario Turístico en la Secretaría de Turismo de la Provincia, sita en Buenos Aires 93; para la resolución de los conflictos que se susciten entre turistas, en un plazo máximo de 48 horas.

Más recomendaciones

• No contrate excursiones, alojamientos, ni alquile autos en establecimientos no habilitados.

• Utilice servicios de Guías de Turismo registrados por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.

• No deje objetos de valor a la vista en vehículos estacionados en la calles.

• Haga uso de la caja de seguridad de su alojamiento (declare los bienes de valor y dinero en efectivo).

• Infórmese en las oficinas de información Turísticas.

Controles

Cabe destacar que ambos organismos vienen llevando adelante diferentes acciones de control en los servicios turísticos en toda la provincia. Estos controles se intensificarán durante el mes de julio, tal como sucede en las diferentes temporadas turísticas.