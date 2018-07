Kosiner: “Más de 8 mil trabajadores del tabaco de Salta se están quedando sin nada”

El legislador salteño participó de la reunión de la Comisión de Trabajo donde destacó la urgencia de trabajar para que el programa intercosecha sea institucionalizado por ley de manera digna para los trabajadores. “Los cambios que pretenden realizar por el Ministro de Trabajo de la Nación parecen hechos a propósito, con la intencionalidad de perjudicar directamente a los trabajadores del sector”, lamentó.

En reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Sergio Ziliotto, el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, cuestionó los cambios que se pretenden realizar para que los trabajadores del tabaco accedan al programa intercosecha.

En este marco, Kosiner destacó el trabajo que se viene realizando en la materia desde la provincia de Salta, junto a los legisladores nacionales, provinciales, funcionarios y el sector tabacalero de la Provincia.

“Antes con tres meses de prestaciones exigidas ya era algo difícil para trabajadores de diferentes puntos del país cuando hay inclemencias climáticas, ahora con cinco meses, aumentarlo, parece hecho a propósito, con la intencionalidad de perjudicar a los trabajadores del sector”, lamentó

“Existe mucho riesgo de no poder acceder al programa intercosecha, que requiere un mínimo de cantidad de días trabajados. Estamos preocupados por lo que está pasando y por lo que puede llegar a pasar”, indicó el legislador salteño.

“Solicitamos una excepcionalidad para que en este caso no haya ningún trabajador que quede fuera del programa intercosecha porque no ha sido su responsabilidad no poder prestar ese mínimo de cantidad de días sino por cuestiones de clima. El programa tiene que ser digno para los trabajadores, un beneficio. Generando la inclusión de miles de trabajadores del largo y ancho del país”, puntualizó.

“Más de 8 mil trabajadores del tabaco de Salta se están quedando sin nada. Necesitamos visibilizar esta problemática en el Congreso, que se analicen presupuestos y recursos en beneficio de los trabajadores del sector. Ayer el ministro Dujovne reconoció que se vienen tiempos de enfriamiento de la economía y recesión y no podemos poner a los trabajadores en situaciones más dificultosas”, concluyó.