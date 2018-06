¡INTILLAY! (¡OH MI SOL!)

El 21 de junio es la celebración del Inti Raymi o la gran fiesta mayor del sol. Comienza el año 5.526 de la cultura andina.

El Sol esta en un momento donde esta mas alejado de la Tierra y por eso comienza el invierno. Los pueblos originarios tomaban en cuenta ese día y nos evidencian de la precisión en sus conocimientos astronómicos con exactitud sobre esta fecha.

EL RITUAL: los incas, 15 días antes del Inti Raymi, no comian sal ni grasas, no bebían alcohol y no tenían sexo. Purificaban el cuerpo para recibir al sol…INTILLAY!