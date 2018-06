Carta pública de Lucrecia Martel, organizaciones de mujeres de Salta y actrices argentinas | Ley legalización Aborto

Gobernador Juan Manuel Urutbey, Diputados y Senadores de Salta,

Les escribimos preocupadas por las noticias que seguirán llegando desde hospitales de nuestra

provincia, donde las mujeres están muriendo por abortos clandestinos.

Los diputados han avalado con su voto la clandestinidad. Los hemos escuchado. Tuvieron tiempo

para preparar sus discursos, sabiendo que éste era un debate histórico, que sus palabras iban a

quedar para la posteridad, que es infinita. Sabiendo que se iban a multiplicar geométricamente en

las redes.

Los ciudadanos salteños, todos, necesitábamos escucharlos. Necesitábamos saber cómo piensan

erradicar un mal del que nunca han querido saber dónde sucede, cómo sucede, ni conocer las

circunstancias ni las razones por las que muchas mujeres deciden tomar un camino tan difícil, tan

doloroso.

Hasta los ciudadanos salteñas y salteños que aplaudieron el voto en contra del aborto legal, lo

hicieron con vergüenza, porque las exposiciones de los diputados Alfredo Olmedo, Martín Grande,

Miguel Nanni, Andrés Zottos fueron pobrísimas intelectualmente, flacas en datos, abundantes en

lugares comunes y metáforas absurdas.

Los diputados Javier David, Pablo Kosiner, Sergio Leavy, votaron a favor de la clandestinidad sin

decir una palabra. O porque no sabían qué decir o porque el grito de las mujeres que llegaba desde

la calle hacía tambalear sus ideas. Sepan que el silencio en estas circunstancias históricas es

cobardía.

Por silencio o falta de compromiso, las salteñas y los salteños nos quedamos sin respuestas. Las

amenazas y estigmatizaciones, no son ideas para políticas públicas.

En todos los discursos, a favor y en contra de la ley, ha habido una coincidencia: la educación es un

factor fundamental para disminuir el número de abortos.

El deterioro de la educación agita a nuestro país. En pobreza e ignorancia el norte argentino tiene

las cifras más altas. Y es la región que más votos ha dado para mantener el aborto a espaldas de la

salud pública. No es casual.

Los diputados salteños eligieron no saber. No creemos que por ser varones. Pero la vida humana

está en riesgo cuando la necedad gobierna. Décadas resistiendo a esta ley, resistiendo también a la

educación sexual libre de dogmas religiosos, resistiendo a la educación pública laica, este último, un

tema sobre el que habíamos decidido los argentinos en el siglo XIX. Han gobernado libremente con

sus ideas todo estos años y las muertes de mujeres no paran. Los crímenes impunes se cantan hasta

en las zambas.

Probemos no mentirnos. Hagamos un monumento a las Muertas de Salta con las estadísticas de

femicidios, violencia de género, crímenes de odio, muertes por abortos clandestinos del año 2018.

Así los salteños del futuro recordarán que el año en que los funcionarios públicos votaban por la

clandestinidad, las muertas se contaban por centenas.

Senadores Juan Carlos Romero, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore, están escribiendo la historia.

Infórmense de las estadísticas de los países católicos con Aborto Legal si realmente la preocupación

son las vidas. Si tienen conflictos con sus creencias religiosas, absténganse de votar. Y salgan a la

calle. Les pedimos, les suplicamos, les exigimos, salgan a la calle. Una inmensa mayoría de mujeres

no elegimos la ignorancia. Necesitamos de ustedes.

Sacaron al Señor del Milagro a la calle, curiosamente no sacaron a la Virgen del Milagro. Pero no hay

movimientos tectónicos que parar. El temblor que están sintiendo son los pasos de millones de

mujeres que estamos juntas y venimos a reclamar nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas.

Nuestro abrazo a todas las mujeres salteñas que abortaron maltratadas por la incomprensión de

sus familias, juzgadas por la pacatería que nos caracteriza, que sobrevivieron gracias a sus

recursos pero hoy no pueden siquiera hablar de eso. Nuestro abrazo a todas las familias que

pierden hijas, esposas, madres en abortos clandestinos, mientras nuestros representantes se

regodean en sus discursos vacíos.

Y nuestro llanto por todas las mujeres que han muerto maltratadas por médicos insensibles y

rodeadas de policías pidiéndoles declaraciones.

Firma: Lucrecia Martel,

Adhieren:

Asamblea Feminista Salta, Multisectorial de Mujeres de Salta, Red PAR Salta Periodistas de

Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, Católicas Por el Derecho a Decidir Salta,

Actrices Salteñas por el Derecho a Decidir, Genero trueque-Colectiva feminista, Frente Feminista

Seamos Libres, La fuerza de las Mujeres Feministas – Salta, Observatorio de Violencia Contra las

Mujeres de la Provincia de Salta, Mala Junta Salta, Mujeres Bici-bles Salta, Cientificxs y

Universitarixs Autoconvocadxs-Salta, H.I.J.O.S. Salta, Mujeres en Ciencia-Salta, Asoc.DD HH Coca

Gallardo, Arpías Espacio de Lectura y Reflexión Lésbica, ADIUNSa, Asociación Argentina de

Actores Delegación Salta, Campaña Por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional

Salta, Escritoras “Habitadas por letras”, Cooperativa Coyuyo, Mesa de Comunicación Popular de

Salta y Jujuy, Mumalá Salta, Frente de Mujeres de Agrupación Libertad, ADOBE Graduadxs y

Adscriptxs de Comunicación en Humanidades UNSa, Agrupación Beatriz Perosio- Partido de la

liberación, Espacio de Géneros FPDS CN SALTA, Fundación Cultural Cebil, Mujeres

Autoconvocadas de Vaqueros y La Caldera, Nosotras Proponemos Salta, Foro de Mujeres por la

Igualdad de Oportunidades, Coordinadora de Estudiantes Secundarios por el Aborto Legal, Frente

Grande Tupac Amaru, La Cámpora Frente de Mujeres, Mesa de Mujeres del Frente Grande de

Salta, Mujeres del Nuevo Encuentro Salta, MTA Mujeres Trans Argentina, SITRAJU Salta,

Observatorio para la Promoción de Derechos de la Diversidad, Ate Agricultura Familiar Salta, RED

TRAMA (Red de Técnicas que trabajan con Mujeres Rurales y Aborígenes), IICA Instituto de

Investigaciones en Cultura y Arte, Observatorio de Violencia Obstétrica Salta, BuufoSalta,

Agrupación Feminista Lola Mora, Fundación Meta, Instituto Jurídico de Género, Asociación

Colectivo Cultural Minga, Pollerapantalón: Dos visiones del mismo caos (Ciclo de poesía y música),

Furia Feminista (Salta- Jujuy), Red de Mujeres de Anta, Colectivo Mujeres Verdes-Cachi, Nosotras

Proponemos Arte y Literatura Buenos Aires, Colectivo de Actrices Argentinas.

Apoyan:

Actrices, escritoras, directoras y productoras de moda de Argentina: Florencia Peña, Graciela

Borges, Lali Espósito, Griselda Sciciliani, Mercedes Morán, Carla Peterson, Julieta Ortega, Eleonora

Wexler, María Onetto, Flor de la V, Valeria Bertucelli, Erica Rivas, Muriel Santana, Dolores Fonzi,

Jimena Barón, Nancy Dupla, Beatriz Sarlo, Verónica Llinás, Verónica Lozano. Jazmín Stuart, Violeta

Urtizberea, Andrea Pietra, Julieta Zylberberg, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Andrea Giunta, Cecilia

Szperling, Gloria Paredes.