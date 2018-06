Mario Alfredo Capalbi : instrucciones para leer un libro

Muchas veces nos pasa que las cosas sencillas de todos los días las hacemos sin pensar, tal vez porque las creemos menos importantes o tal vez porque nos hemos acostumbrado a hacerlas. Pero lo cierto es que, la apasionante aventura de vivir la vida nos demanda a realizar reinventar lo cotidiano para que se vuelva nuevo y mágico. Por eso es que cuando leemos un libro, por ejemplo, por más que ya tengamos incorporada la capacidad lectora, debemos hacerlo como si se tratara de la primera vez.

Es por ello que cuando estemos por leer un libro, tengamos o no el hábito de la lectura deberemos seguir las siguientes instrucciones:

En primer lugar debemos abrir la capa gruesa que protege al libro, bueno siempre y cuando el libro tenga esa capa gruesa porque puede suceder que algunos no tengan. Después debemos actuar con mucha cautela y despacio pasar las paginas, no vaya a ser que nos cortemos la fina capa de piel que recubre nuestros dedos. Si es que no hemos sido lo bastante cuidadosos y nos hemos cortado debemos inmediatamente besar la herida y con delicadeza y elegancia dar un pequeño pero emotivo grito.

Luego intentamos leer los primeros caracteres de izquierda a derecha. Intentaremos vislumbrar, si la vista no nos falla, la primera letra y luego intentar leer la primera frase, es bueno recordar que si usted no está muy acostumbrado a la lectura debe hacerlo muy, muy despacio ya que no queremos que sufra alguna torcedura de ojos. Y si la cosa sale bien una vez que comience no podrá parar.

Para terminar deberá seguir página tras página hasta llegar a la última, recuerde leer muy despacio la última frase y más despacio aún la última letra, porque como dijimos al principio todo debe hacerse como si fuera la primera vez y claro está, se debe leer la primera letra como si fuera la última y la última como si fuera la primera. Y si por las dudas tiene alguna duda vuelva a leer este texto desde el principio como si fuera la primera vez.

Mario Alfredo Capalbi