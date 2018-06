Provincia de Buenos Aires se coronó campeón del Argentino U15 disputado en Salta

El Campeonato Argentino de Selecciones Masculinas U15 2018 se llevó a cabo una vez más en el país y Salta fue el escenario propicio para la nueva edición. Con un record histórico para la categoría, 22 provincias se dieron cita a la competencia nacional que de lunes a sábado se desarrolló en el Estadio Delmi y el Micro Estadio. El nuevo campeón de la divisional es Provincia de Buenos Aires tras superar a Santa Fe en tiempo suplementario por 75-73 luego de igualar en 66. En el tercer lugar quedó para Entre Río que superó a La Rioja 65-58.

Una puesta en escena y organización de calidad entre la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y las organizaciones locales con la Federación Salteña de este deporte, la Asociación y Salta Basket. El certamen fue transmitido en vivo durante sus seis jornadas a través de la plataforma Web de la CABB (torneoscabb.com) donde además de las transmisiones de todos los partidos, se pudieron visualizar fotos y materiales gráficos.

Los dos últimos partidos fueron para el infarto. Luchados hasta el final, las cuatro selecciones demostraron ser las mejores del certamen. Entre Ríos llegaba como campeón defensor y en el último juego por el tercer puesto tuvo que sacar a relucir su chapa para hacer una diferencia mínima y sacarse la espina del día anterior cuando no pudieron con Santa Fe en una de las semifinales.

El último partido comenzó con una buena diferencia para Provincia de Buenos Aires; cual aplanadora, los chicos saltaron al parquet del Estadio decididos a quedarse con el título. Sin embargo, los santafesinos fueron acomodando las cargas y se armó un partidazo.

Otro inolvidable encuentro de básquet disfrutaron los salteños con el certamen nacional en la categoría U15. Y varios se deleitaron al ver jugar al base Jano Martínez de Buenos Aires quien además de ser el mejor asistidor del torneo esta vez también se subió al podio de los goleadores con 15 puntos. Enorme futuro para el número 6 de Provincia de Buenos Aires, con un temple y una madurez a la hora de llevar el balón sorprendente.

En los segundos finales y como en toda la noche, Santa Fe puso el corazón y empató el partido tras una bomba de tres en manos del goleador de la noche (25 ptos) y uno de los mejores de la cancha, Juan Sebastián Gorosito. Las cosas estaban 66 iguales y no había tiempo para mucho más, Provincia tuvo la última posesión del balón pero no pudo frente a la férrea defensa rival. El partido se iba a tiempo suplementario y el público que acompañó a los chicos pese al frío no paró de alentar y sufrir.

En los cinco minutos extras Provincia tuvo más aplomo y certeza en sus ofensivas a pesar de las chances que mantuvieron con vida a Santa Fe hasta los segundos finales. Partidazo en el Delmi, esta vez con las futuras promesas del básquet argentino. Provincia de Buenos Aires se coronó campeón de la nueva edición del Campeonato Argentino de Selecciones Masculinas en la categoría U15.

Luego del encuentro y los festejos por un lado y lamentos y caras tristes por otro, estuvieron presente las autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), Federico Susbielles, presidente de la CABB; Sebastián Uranga, director Deportivo de la CABB y autoridades locales con la presencia de Gustavo Bordi, titular de la Federación Salteña; Luis Lenti, presidente de Salta Basket y Fernando Palópoli, presidente de la Asociación Salteña de esta disciplina.

Dichas autoridades les entregaron las medallas a los chicos por el segundo y el primer lugar obtenido, luego galardonaron a los mejores del certamen:

– Propuesta Deportiva: Selección de San Juan

– Mejor Jugador del Torneo (MVP): Jano Martínez, Provincia de BsAs

– Jugador Proyección: Lucas Sigismonti, Provincia de Buenos Aires

– Fair Play: Nicolás Quiroga, Santa Fe

RESULTADOS DEL LUNES 28

Delmi 1 – Zona 3 – Capital 78-43 San Luis

Delmi 2 – Zona 2 – Santa Fe 62-53 La Rioja

Delmi 1 – Zona 3 – Tucumán 84-58 Misiones

Delmi 2 – Zona 2 – Corrientes 49-39 La Pampa

Delmi 1 – Zona 5 – Chaco 79-67 Formosa

Delmi 2 – Zona 5 – San Juan 38-84 Buenos Aires

Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos 75-54 Río Negro

Delmi 2 – Zona 1 – Mendoza 87-52 Stgo del Estero

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 68-72 Santa Cruz

Delmi 2 – Zona 1 – Córdoba 130-34 Jujuy

RESULTADOS DEL MARTES 29

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 109-42 Chubut

Delmi 2 – Zona 5 – Formosa 86-76 San Juan

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 89-43 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 48-94 Entre Ríos

Delmi 1 – Zona 2 – La Rioja 69-50 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 38-81 Tucumán

Delmi 1 – Zona 1 – Stgo del Estero 56-111 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Misiones 51-81 Pr. BsAs

Delmi 1 – Zona 5 – San Juan 75-69 Chaco

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 61-59 Formosa

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 38-68 Río Negro

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 54-68 Neuquén

Delmi 1 – Zona 2 – La Pampa 28-105 Santa Fe

Delmi 2 – Zona 1 – Jujuy 30-141 Mendoza

RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 30

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 91-94 Entre Ríos

Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro 62-41 Santa Cruz

Delmi 1 – Zona 5 – Chaco 58-102 Buenos Aires

Delmi 2 – Zona 5 – San Juan 61-36 Chubut

Delmi 1 – Zona 1 – Jujuy 35-125 Santiago del Estero

Delmi 2 – Zona 2 – La Pampa 36-88 La Rioja

Delmi 1 – Zona 2 – Santa Fe 105-64 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 43-66 Misiones

Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos 79-53 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro 66-70 Neuquén

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 108-33 Formosa

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 69-90 Chaco

Delmi 1 – Zona 1 – Mendoza 82-74 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Capital 68-59 Tucumán

RESULTADOS DEL JUEVES 31

Delmi 1 – Salta 71-75 Formosa (por el puesto 21º)

Delmi 2 – Chubut 57-53 La Pampa (Semi puesto 17° al 20° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – San Luis 80-46 Jujuy (Semifinal puesto 17° al 20° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – Misiones 58-65 Corrientes (Semi puesto 13° al 16° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – Chaco 53-55 Santa Cruz (Semi puesto 13° al 16° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – San Juan 67-71 Santiago (Semi puesto 9° al 12° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – Neuquén 46-64 Río Negro (Semi puesto 9° al 12° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – Capital 69-82 Entre Ríos (4tos puesto 1° al 8° – Serie 4 (4° vs 5°)

Delmi 1 – Bs As 102-51 Tucumán (4tos puesto 1° al 8° – Serie 1 (1° vs 4°)

Delmi 2 – Santa Fe 77-60 Córdoba 4tos de Final

Delmi 1 – Mendoza 68-86 La Rioja (4tos de Final

PARTIDOS DEL VIERNES 1 DE JUNIO

Delmi 1 – Chubut 64-61 San Luis (Fase estímulo)

Delmi 2 – La Pampa 89-48 Jujuy (Fase estímulo)

Delmi 1 – Corrientes 61-58 Santa Cruz (Fase estímulo)

Delmi 2 – Misiones 56-71 Chaco (Fase estímulo)

Delmi 1 – Córdoba 74-52 Tucumán (Puesto 7°)

Delmi 2 – San Juan 79-73 Neuquén (Fase estímulo)

Delmi 1 – Febamba 80-82 Mendoza (Puesto 5°)

Delmi 2 – Stgo del Estero 61-81 Río Negro (Fase estímulo)

Delmi 1 – La Rioja 41-86 Santa Fe (Semi puesto 1° al 4°)

Delmi 1 – Bs Aires 87-51 Entre Ríos (Semi puesto 1° vs 4°)

SÁBADO 2 DE JUNIO

Delmi 1 – La Rioja 58-65 Entre Ríos (3er puesto)

Delmi 1 – Santa Fe (66) 73-75 (66) Buenos Aires (1er puesto)