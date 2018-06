Hoy se define el Campeonato Argentino de Selecciones masculinas U15 en el Delmi

Otra emocionante jornada, la penúltima, se vivió ayer en la capital salteña con el Campeonato Argentino de Selecciones masculinas U15. El certamen que comenzó el lunes y desparramó muchísimo básquet nacional en la divisional tiene a sus finalistas, Santa Fe, combinado que superó a La Rioja de manera contundente, 86-41, y Provincia de Buenos Aires, hizo lo propio frente al último campeón Entre Ríos, por 87-51. La final será hoy a las 18 en el Delmi.

En el resto de los encuentros del viernes se definieron otras posiciones con choques realmente apasionantes como el disputado por el 5to puesto entre Mendoza y Febamba (Capital Federal) con triunfo para los mendocinos por un doble, 82-80. Otro de las posiciones que se definieron fue el séptimo lugar donde Córdoba superó a Tucumán 74-52.

Pero lo mejor del certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) y la Federación Salteña llegará hoy cuando se enfrenten por el título nacional los seleccionados de Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, a partir de las 18 en el Delmi. Dos horas antes, a las 16, definirán el tercer lugar Entre Ríos, último campeón que se despidió de la corona, y La Rioja.

RESULTADOS DEL LUNES 28

Delmi 1 – Zona 3 – Capital 78-43 San Luis

Delmi 2 – Zona 2 – Santa Fe 62-53 La Rioja

Delmi 1 – Zona 3 – Tucumán 84-58 Misiones

Delmi 2 – Zona 2 – Corrientes 49-39 La Pampa

Delmi 1 – Zona 5 – Chaco 79-67 Formosa

Delmi 2 – Zona 5 – San Juan 38-84 Buenos Aires

Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos 75-54 Río Negro

Delmi 2 – Zona 1 – Mendoza 87-52 Stgo del Estero

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 68-72 Santa Cruz

Delmi 2 – Zona 1 – Córdoba 130-34 Jujuy

RESULTADOS DEL MARTES 29

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 109-42 Chubut

Delmi 2 – Zona 5 – Formosa 86-76 San Juan

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 89-43 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 48-94 Entre Ríos

Delmi 1 – Zona 2 – La Rioja 69-50 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 38-81 Tucumán

Delmi 1 – Zona 1 – Stgo del Estero 56-111 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Misiones 51-81 Pr. BsAs

Delmi 1 – Zona 5 – San Juan 75-69 Chaco

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 61-59 Formosa

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 38-68 Río Negro

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 54-68 Neuquén

Delmi 1 – Zona 2 – La Pampa 28-105 Santa Fe

Delmi 2 – Zona 1 – Jujuy 30-141 Mendoza

RESULTADOS DEL MIÉRCOLES 30

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 91-94 Entre Ríos

Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro 62-41 Santa Cruz

Delmi 1 – Zona 5 – Chaco 58-102 Buenos Aires

Delmi 2 – Zona 5 – San Juan 61-36 Chubut

Delmi 1 – Zona 1 – Jujuy 35-125 Santiago del Estero

Delmi 2 – Zona 2 – La Pampa 36-88 La Rioja

Delmi 1 – Zona 2 – Santa Fe 105-64 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 43-66 Misiones

Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos 79-53 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro 66-70 Neuquén

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 108-33 Formosa

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 69-90 Chaco

Delmi 1 – Zona 1 – Mendoza 82-74 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Capital 68-59 Tucumán

RESULTADOS DEL JUEVES 31

Delmi 1 – Salta 71-75 Formosa (por el puesto 21º)

Delmi 2 – Chubut 57-53 La Pampa (Semi puesto 17° al 20° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – San Luis 80-46 Jujuy (Semifinal puesto 17° al 20° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – Misiones 58-65 Corrientes (Semi puesto 13° al 16° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – Chaco 53-55 Santa Cruz (Semi puesto 13° al 16° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – San Juan 67-71 Santiago (Semi puesto 9° al 12° – 2° vs 3°)

Delmi 1 – Neuquén 46-64 Río Negro (Semi puesto 9° al 12° – 1° vs 4°)

Delmi 2 – Capital 69-82 Entre Ríos (4tos puesto 1° al 8° – Serie 4 (4° vs 5°)

17:00 hs Delmi 1 – Bs As 102-51 Tucumán (4tos puesto 1° al 8° – Serie 1 (1° vs 4°)

19.00 hs – Delmi 2 – Santa Fe 77-60 Córdoba 4tos de Final

21.00 hs – Delmi 1 – Mendoza 68-86 La Rioja (4tos de Final

PARTIDOS DEL VIERNES 1 DE JUNIO

09.00 hs – Delmi 1 – Chubut 64-61 San Luis (Fase estímulo)

09.00 hs – Delmi 2 – La Pampa 89-48 Jujuy (Fase estímulo)

11.00 hs – Delmi 1 – Corrientes 61-58 Santa Cruz (Fase estímulo)

11.00 hs – Delmi 2 – Misiones 56-71 Chaco (Fase estímulo)

15.00 hs – Delmi 1 – Córdoba 74-52 Tucumán (Puesto 7°)

16.00 hs – Delmi 2 – San Juan 79-73 Neuquén (Fase estímulo)

17.00 hs – Delmi 1 – Febamba 80-82 Mendoza (Puesto 5°)

18.00 hs – Delmi 2 – Stgo del Estero 61-81 Río Negro (Fase estímulo)

19.00 hs – Delmi 1 – La Rioja 41-86 Santa Fe (Semi puesto 1° al 4°)

21.00 hs – Delmi 1 – Bs Aires 87-51 Entre Ríos (Semi puesto 1° vs 4°)

SÁBADO 2 DE JUNIO

16.00 hs – Delmi 1 – La Rioja vs Entre Ríos

18.00 hs – Delmi 1 – Santa Fe vs Buenos Aires

Todos los partidos fueron y serán televisados en vivo a través de la plataforma Web de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), www.cabb.com.ar/, es decir que todo el país estará pendiente del certamen nacional que tendrá como protagonistas a los chicos U15, futuras promesas del básquet argentino. Además, la entrada es libre y gratuita todos los días. Cabe destacar también que los resultados se podrán seguir de manera instantánea a través de la página www.torneoscabb.com