A prisión por abusar sexualmente de su ex pareja y amenazarla

El juez Roberto Faustino Lezcano, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó en audiencia unipersonal a F. A. M. (44) a la pena de seis años y seis meses de prisión efectiva por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas en concurso real.

El juez ordenó la detención del acusado, atento a la modalidad de la condena impuesta, y dispuso su traslado a la Alcaidía General debido a que allí se encuentra a disposición de otro tribunal.

En el mismo fallo, F. A. M. fue absuelto del delito de lesiones por el que también llegó requerido a juicio por no mediar acusación fiscal. El juez recomendó al director del Servicio Penitenciario que el condenado realice tratamiento psicoterapéutico atento a la naturaleza de los hechos por los cuales resultó condenado.

El juez ordenó que se le realice al condenado un examen genético (ADN) para su incorporación al Banco de Datos Genéticos, previa asignación del DUIG por el Registro provincial de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.

El imputado fue denunciado por su ex pareja. La mujer había tenido una relación de noviazgo con F. A. M. pero se había separado por episodios de violencia familiar. Sin embargo, el imputado no dejó de amenazarla y hostigarla, y el 31 de agosto de 2013 se presentó en su domicilio, solicitando hablar con ella. Cuando ella le insistió en que la relación no podía continuar, la sometió obligándola a mantener relaciones sexuales.

Nota: Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de la víctima y su derecho a la intimidad y confidencialidad.