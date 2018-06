Romero: “No podemos acompañar un proyecto que no resuelve el problema de fondo de la Argentina en lo energético”

El presidente del bloque Peronismo Federal en el Senado de la Nación, el salteño Juan Carlos Romero, se opuso al proyecto de retrotraer tarifas que se votó anoche.

“No podemos acompañar un proyecto que no resuelve el problema de fondo de la Argentina en lo energético y el que no resuelve atraso tarifario del mismo modo que no le soluciona al hombre de a pie su situación actual”, justificó.

Durante su alocución Romero dijo: “Hemos escuchado al oficialismo y a gran parte de la oposición debatir la situación de millones de argentinos. Lo que no hemos escuchado es como con realidad y justicia resolveremos el déficit fiscal que el atraso tarifario produjo y como habremos de evitar el lucro desmedido del sector privado en el mercado de la energía” y agregó: “Ahora pregunto, ¿Cómo es posible sancionar una ley sobre tarifas sin conocer su costo? ¿Cómo es posible hablar de miles de millones de pesos sin rigor técnico del costo real del servicio? ¿Cómo es posible no detenernos en pensar con seriedad y responsabilidad el problema estructural de la energía?”.

“Con este proyecto de ley no se soluciona ni la asimetría de tarifas en la Argentina ni el costo social por el riesgo ante el abuso privado de bancos, telefonías, tasas aeroportuarias. Ni cómo resolvemos el déficit fiscal que tiene el Gobierno Nacional causante de la insoportable inflación. Esta pulseada ha tenido mucho de relato político y muy poco de responsabilidad económica ante la crisis que vivimos. Oposición y oficialismo, y todos los que aquí estamos desperdiciamos una oportunidad histórica de aportar una ley sólida en lo técnico, razonable en lo económico y ajustada a la emergencia social que padece gran parte de la sociedad argentina”, concluyó.