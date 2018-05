Segunda jornada del Campeonato Argentino U15 en Salta

Otra emocionante y hermosa jornada con la naranja se vivió ayer en Salta capital, la segunda fecha del Campeonato Argentino de selecciones masculinas U15 se llevó a cabo en esta capital con otra agenda cargada de partidos que se desarrollaron en el Estadio Delmi y el Micro Estadio. Mañana continuarán las actividades y las acciones en el marco de la 27ª edición del más federal de las competencias, en esta oportunidad con los futuros talentos del básquet argentino. Para la tercera jornada el seleccionado salteño, que todavía no pudo festejar, jugará a las 17 nada menos que ante el campeón defensor y líder del grupo 4: Entre Ríos.

El seleccionado salteño conducido por Sergio “Partón” Arévalos tuvo jornada doble y no pudo frente a ninguna de las selecciones que enfrentó. En primer turno, a las 11 de la mañana, perdió con Neuquén 89-43, luego en horas de la tarde fue el turno de medirse frente a Río Negro, seleccionado con el que perdió 68-38. En la jornada inaugural el elenco anfitrión perdió un partidazo ante Santa Cruz (72-68), partido que hizo vibrar a los seguidores del básquet salteño y amantes del deporte en general.

En la misma zona 4 de los salteños, el campeón defensor, Entre Ríos, jugó un solo partido y lo ganó: 94-48, frente a Santa Cruz, mientras que los neuquinos además de superar a Salta en el primer turno después derrotaron a Santa Cruz 65-54. De esa forma el campeón defensor y Neuquén afirman sus aspiraciones de cara a la próxima fase. Mañana Salta completará la fase regular enfrentando desde las 17 a Entre Ríos.

Por estos días los salteños y visitantes ocasionales disfrutan con un torneo Argentino de selecciones masculino en la categoría U15, certamen que tiene entrada libre y gratuita para ir al Estadio Delmi o al Micro Estadio (Delmi 2) para ver a las futuras promesas del básquet argentino. Una linda oportunidad para seguir prendido con el deporte de la naranja en la provincia, otro hecho histórico para esta disciplina que por primera vez reunió a 22 provincias para disputar la competencia nacional entre los U15.

RESULTADOS DEL MARTES 29

Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires 109-42 Chubut

Delmi 2 – Zona 5 – Formosa 86-76 San Juan

Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén 89-43 Salta

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 48-94 Entre Ríos

Delmi 1 – Zona 2 – La Rioja 69-50 Corrientes

Delmi 2 – Zona 3 – San Luis 38-81 Tucumán

Delmi 1 – Zona 1 – Stgo del Estero 56-111 Córdoba

Delmi 2 – Zona 3 – Misiones 51-81 Pr. BsAs

Delmi 1 – Zona 5 – San Juan 75-69 Chaco

Delmi 2 – Zona 5 – Chubut 61-59 Formosa

Delmi 1 – Zona 4 – Salta 38-68 Río Negro

Delmi 2 – Zona 4 – Santa Cruz 54-68 Neuquén

Delmi 1 – Zona 2 – La Pampa 28-105 Santa Fe

Delmi 2 – Zona 1 – Jujuy 30-141 Mendoza

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 30

09.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Neuquén vs Entre Ríos

09.00 hs – Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro vs Santa Cruz

11.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – Chaco vs Buenos Aires

11.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – San Juan vs Chubut

13.00 hs – Delmi 1 – Zona 1 – Jujuy vs Santiago del Estero

13.00 hs – Delmi 2 – Zona 2 – La Pampa vs La Rioja

15.00 hs – Delmi 1 – Zona 2 – Santa Fe vs Corrientes

15.00 hs – Delmi 2 – Zona 3 – San Luis vs Misiones

17.00 hs – Delmi 1 – Zona 4 – Entre Ríos vs Salta

17.00 hs – Delmi 2 – Zona 4 – Río Negro vs Neuquén

19.00 hs – Delmi 1 – Zona 5 – Buenos Aires vs Formosa

19.00 hs – Delmi 2 – Zona 5 – Chubut vs Chaco

21.00 hs – Delmi 1 – Zona 1 – Mendoza vs Córdoba

21.00 hs – Delmi 2 – Zona 3 – Pr. BsAs vs Tucumán

POSICIONES

ZONA 1 EQUIPOS PTOS 1 Córdoba 4 2 Mendoza 4 3Stgo del Estero 2 4 Jujuy 2

ZONA 2 EQUIPOS PTOS 1 Santa Fe 4 2 La Rioja 3 3Corrientes 3 4 La Pampa 2

ZONA 3 EQUIPOS PTOS 1 Tucumá 4 2 FeBAMBA 4 3Misiones 2 4 San Luis 2

ZONA 4 EQUIPOS PTOS 1 Entre Ríos 4 2 Neuquén 4 3Santa Cruz 4 4 Río Negro 3 5 Salta 3

ZONA 5 EQUIPOS PTOS 1 Buenos Aires 4 2 Formosa 4 3San Juan 4 4 Chaco 3 5 Chubut 3

DATOS

Todos los partidos serán televisados en vivo a través de la plataforma Web de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), www.cabb.com.ar/, es decir que todo el país estará pendiente del certamen nacional que tendrá como protagonistas a los chicos U15, futuras promesas del básquet argentino. Además, la entrada será libre y gratuita todos los días en el Estadio Delmi y Micro Estadio. Cabe destacar también que los resultados se podrán seguir de manera instantánea a través de la página www.torneoscabb.com

El formato de competencia dividió a las selecciones en cinco zonas, tres de cuatro equipos y dos con cinco selecciones. A continuación las zonas y alguno de los resultados obtenidos hasta el momento.

ZONAS