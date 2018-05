Legisladores recibieron al titular de la AMT

En una reunión realizada ayer, la Comisión Bicameral de seguimiento en el proceso de Constitución de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) y la aplicación de la ley nº 7322, recibió al presidente de la AMT, Federico Hanne, y su equipo de trabajo para analizar la actualidad del transporte en la ciudad de Salta y zonas interurbanas.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Presidentes de la Cámara de Diputados, al comienzo Federico Hanne explicó que se está trabajando en un nuevo marco de contrataciones y un nuevo sistema económico principalmente en materia de subsidios nacionales que trajo aparejado un aumento del precio del boleto, que alcanzará los $12,95 en diciembre.

“El gobernador Urtubey nos explicó que es complicado hacer contratos nuevos a 10 años por la difícil situación económica actual y el próximo cambio de gobierno, es por eso que se dio la extensión de plazo del convenio con SAETA por dos años a la actuales prestatarias”, dijo el funcionario.

Así también, Hanne explicó que un grave problema que está afrontando la empresa estatal es la nueva escala salarial de la UTA, porque el 15% de incremento no estuvo acompañado por aumento de subsidios por parte del gobierno nacional, por lo cual eso se debe cubrir con el aumento de tarifas abonadas por los usuarios, además de existir una gran volatilidad de los insumos para garantizar el servicio de transporte que están mayormente en dólares.

Cabe destacar que los recursos de la empresa provienen de 3 partes: subsidios nacionales ($552 millones), subsidios provinciales ($551 millones) y los originados por la venta de boletos ($662 millones).

Así también, hay que tener en cuenta la relación kilómetro recorrido con costos empleados para la prestación del servicio, en el caso de Salta, Nación subsidia solamente una parte del recorrido de cada colectivo dejando más de 1800 km de cada unidad no reconocidos y a cargo de la empresa.

Cabe destacar que SAETA cuenta con una flota de 620 unidades, incluyendo los ocho corredores, de las cuales 531 están subsidiadas por el Estado Nacional y las demás 89 corren íntegramente por cuenta de la empresa.

En cuanto al combustible, Nación cubre el precio diferencial del gasoil solamente en 1500 litros mensuales por cada unidad de colectivo, cuando en otras provincias como Buenos Aires se le reconoce tres veces más que para Salta.

En lo que respecta a la cantidad de empleados, Nación reconoce a 1880 empleados subsidiados en la empresa cuando la misma cuenta con 2280, contrastando con Buenos Aires donde se les reconoce la totalidad de los empleados.

El titular de la AMT aseguró que sin el subsidio nacional el costo del boleto sería $18,10 por lo que de continuar la política del actual gobierno nacional de quita de subsidios se provocaría una situación muy difícil para todos los salteños.

Esto sumado a la desigualdad que sufre la región en comparación con el área metropolitana del país, donde los subsidios de boletos sociales y estudiantiles cubren el 100% del costo, cuyo 50% se paga con impuestos nacionales.

El presidente de la Comisión Bicameral, Alejandro San Millán, consultó sobre si un posible aumento en las paritarias de la UTA provocaría otros aumentos de los ya programados por la empresa, ya que a su parecer se empieza vislumbrar que el 15% acordado a comienzos de año ya está quedando acotado por la persistente inflación en el país. Ante lo cual, Federico Hanne aseguró que no es intención del gobierno de la provincia implementar otro aumento del último planificado hace días.

En este sentido, el titular de la AMT explicó que hasta no hace mucho tiempo el sistema de transporte fue muy previsible, pero hoy no lo es, y es por eso que “se dio un aumento del 80% desde el 2016 hasta la fecha en el precio del boleto”.

El diputado Julio Moreno consultó sobre la rentabilidad de la empresa, ante lo cual Hanne remarcó que si la empresa hubiera querido mantener su rentabilidad intacta, el precio del boleto sería un peso más caro que el actual.

En lo que respecta a la gratuidad del boleto, el diputado Mario Vilca consultó sobre la relación de boletos pagados y los subsidiados, ante lo cual, el titular de la AMT explicó que mensualmente existe una relación de que el 50% de los pasajeros de un colectivo paga el boleto, mientras que el otro 50% tiene algún beneficio de gratuidad.

En este sentido, el funcionario explicó que actualmente los estudiantes cuentan con 100 boletos por mes gratis y el 3% de quienes poseen el beneficio superó dicho límite, y solamente se registraron dos pedidos de ampliación para el mismo.

En cuanto al proyecto del Senado de otorgar el beneficio del boleto gratuito a pensionados explicó que no es posible ya que el sistema de costos del transporte de Salta colapsaría.

Sobre el “boleto emergencia”, el titular de la AMT explicó que el mismo se otorgará mediante una previa inscripción web con el número de tarjeta que cada usuario registre, así también tendrán siete días para reponer el beneficio mediante una recarga de saldo, caso contrario será enviado un cupón de pago para que la se abone el monto otorgado para el boleto.

En cuanto a la prestación del servicio, Hanne aseguró que en tres o cuatro meses se estará terminando de establecer el sistema logístico de trasbordos, tanto de zonas interurbanas o de la misma capital, ya que hay que ser conscientes que realizar un viaje no representa tomar un solo colectivo.

Así también, el funcionario aseguró el 95% de las personas tienen una parada a no más de 300 metros, aunque criticó la dificultad para brindar el servicio en barrios o sectores del centro de la ciudad donde hay una escasa apertura de calles, el ancho de las calles no es el correcto, el mal estado, la nula educación vial entre los ciudadanos, etc.

Finalmente acordaron que la AMT realizará una visita mensual para comunicar el estado del transporte en Salta y zonas interurbanas. Así también aseguraron que estarán presentes el 4 de junio próximo, junto con el presidente de SAETA, Claudio Mastandrea.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Alejandro San Millán, Sergio Cisneros, Marcelo Oller, Julio Moreno, Mario Vilca, Silvia Varg, Nicolás Taibo, Rosana Guantay, Arturo Borelli, Claudio Del Plá, Elio Flores, Lucas Godoy, Javier Paz, Isabel De Vita y Santiago Godoy.

Además estuvieron presentes los senadores Sergio Ramos y Esteban D’Andrea, el presidente de la AMT Federico Hanne, el Coordinador Jurídico de la AMT, Matías Risso y el Coordinador Operativo de la AMT Martín García Caínzo.