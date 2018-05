Kosiner a Marcos Peña: “La salida del déficit no se logra con medidas de ajuste”

El diputado nacional salteño cuestionó a Peña por el rumbo de la economía, e hizo una especial mención a la convocatoria a un gran acuerdo nacional. “No se convoca al diálogo agraviando a la principal fuerza política de oposición en la República Argentina”, subrayó.

El presidente del interbloque Argentina Federal en Diputados, Pablo Kosiner, afirmó hoy que “en el marco de una crisis como la que vive nuestro país, la apuesta a la obra pública puede ser una forma de generar crecimiento”, tras el informe de gestión que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Hemos planteado una agenda muy puntual que tiene que ver con los compromisos en materia de infraestructura, de economías regionales, del debate de la política de crecimiento. Son los temas de la agenda de la Argentina”, puntualizó Kosiner.

Asimismo, el legislador salteño analizó los números de la actual gestión. “Este gobierno lleva 29 meses de gestión. De ellos, sólo en la mitad la actividad económica creció respecto del mes anterior y sólo en 4 meses las ventas minoristas crecieron respecto del año anterior. Además, de los 29 meses nunca la inflación anual estuvo debajo del 20% y sólo en 2 meses estuvo debajo del 23%”, sostuvo.

“Llevamos 16 meses consecutivos de déficit, incluyendo el salto más alto de la historia en 2017. El panorama a futuro no es optimista, pero queremos resaltar que la salida del déficit no se logra con medidas de ajuste”, aseguró el titular de la bancada Justicialista.

Por otra parte, Kosiner se refirió a la convocatoria al “Gran Acuerdo Nacional” que semanas atrás realizó el oficialismo. “Queremos saber cuál es el diálogo al que convoca el gobierno. No queremos esperar al Presupuesto.

Queremos discutir tarifas, precios, programas de desarrollo industrial y no un plan de ajuste”, dijo.

“Sin embargo, notamos con preocupación cosas que no contribuyen al diálogo. Lamento que Elisa Carrió no haya estado presente en el recinto. Pero ella fue quien acusó al PJ de ser anti republicano. Nosotros hemos dado sobradas muestras de ser garantes de gobernabilidad. No se convoca al diálogo agraviando a la principal fuerza política de oposición en la República Argentina”, afirmó.