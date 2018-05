Inscripciones abiertas para la incorporación a la Escuela de Gendarmería Nacional

Gendarmería nacional informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ingreso a la escuela de oficiales “Gral don Martín Miguel de Güemes” ciclo lectivo 2019.

La fecha abarca desde el 7 de mayo al 28 de septiembre de 2018 (última fecha de cierre del sistema para finalizar su incripción con la totalidad de la documentacion finalizada).

Requisitos civiles (masculinos y femeninos):

a. ser argentino/a, nativo/a o por opción.

b. adecuación de trato al género.

c. tener entre 17 a 23 años de edad (al 31 de diciembre del año de su presentación como postulante).

d. título y certificado analítico originales de estudios secundarios, legalizados por el ministerio de educación de la provincia donde finalizó los estudios o constancia de título en trámite.

e. poseer el documento nacional de identidad actualizado.

f. certificado de antecedentes penales (emitido por registro nacional de reincidencia – www.dnrec.jus.gov.ar).

g. certificado de antecedentes policiales provincial.

* no registrar antecedentes judiciales o contravencionales.

* no registrar causas abiertas judiciales o contravencionales.

h. constancia de no infractor electoral. deberá ingresar a la página https://infractores.padron.gob.ar

i. aprobar los exámenes de admisión:

* médico.

* físico

* psicológico.

* psicopedagógico.

* intelectual.

* entrevista personal.

Toda la información relacionada a requisitos, formularios de ingreso, programas de estudio, exigencias fisicas se encuentran disponible en la pagina web de oficial de Gendarmeria www.prensagendarmeria.gob.ar, luego de obtener la documentación correspondiente se deberán presentar en la Agrupacion VII “Salta” para efectuar su inscripción, sito en la calle los álamos s/n chachapoyas o comunicarse al 0387-4390100/07 área de incorporaciones.