Fuerte reclamo de Zottos a Marcos Peña por la falta de obras en Salta

Durante la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Congreso de la Nación, el diputado por Salta, Andrés Zottos, reclamó por el atraso en la ejecución de obras de infraestructura para Salta; reiteró el clamor del interior por políticas con mayor sentido de federalismo y pidió que en lugar quemar la mercadería que secuestra la aduana en zona de frontera, se distribuya entre los más necesitados.

“Celebro que el Jefe de Gabinete reconozca que hoy el federalismo se aplica de la boca para afuera y haya entendido que las tarifas que se pagan en el interior son más caras que las que se aplican acá (por Capital Federal)”, enfatizó Zottos, en el inicio de su exposición.

Luego consultó sobre el impacto que tendrá en las provincias el recorte de gastos dispuesto por el ministro coordinador, Nicolás Dujovne, y que partidas nacionales afectará concretamente en Salta.

Obras paralizadas

Zottos recordó que en ocasión de su visita a Salta, Peña prometió las obras en el ramal C 15 del Belgrano Cargas, así como “la ruta de la muerte”, que es la RN 34. “Fui a ver al ministro de Transporte y su gente me dijo que las obras del C15 no se van a hacer, eso no habla de integración, sino de postergación para el Norte”, exclamó a tiempo de reiterar la existencia de un compromiso de Nación para bajar el flete y hacer más competitiva a nuestra producción regional.

“De igual manera el inicio de las obras en la ruta 34, que conecta a todo el norte, lo vemos sin mucha esperanza”, afirmó.

Sobre ambos temas, Peña confirmó la paralización en Salta de la obra del Ramal C15, al explicar que la obra comenzará desde el sur y sobre la RN 34, solo pudo confirmar la intención de licitar en agosto el tramo Rosario de la Frontera –Metán.

Finalmente, Zottos pidió a Peña que haga algo para evitar que se queme la mercadería que secuestra la aduana en zonas de frontera, como Orán y Salvador Mazza, porque al no tener espacio en sus galpones, la destruye en lugar de entregarla a alguna ONG o la iglesia para ayudar a los más necesitados, único pedido al que el jefe de gabinete prometió dar curso.