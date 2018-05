Salta Basket igualó la serie que se definirá el lunes en Caballito

Anoche, noche espectacular con La Linda donde Los Infernales (2) pusieron las cosas en su lugar e igualaron la serie de play-out frente a Ferro Carril Oeste (2) tras ganar 87-83. El último partido entre ambos se disputará el lunes en el porteño barrio de Caballito, en el mítico estadio Héctor Etchart, desde las 21. El que gane seguirá formando parte de la elite del básquet nacional, el otro descenderá a la Liga Argentina (ex TNA).

Luego del primer y necesitado triunfo Los Infernales recibieron en el cuarto punto a Ferro. En el inicio del primer parcial el goleo fue bajo, quizás los nervios jugaban su partido, se los notaba erráticos a la hora de encestar. La visita sacó la primera diferencia a través de Aaron Harper anotando en bandeja y recibiendo una falta de Lucas Goldenberg. Pero los de Leandro Hiriart no resignaron la búsqueda y con un parcial 10-0 con buenos aportes bajo el aro de Williams y el Negro Espinoza, lograron aventajar al elenco de Caballito. El verde achicó distancias y sobre el final dos libres de Hernández cerraron el tanteador 22-20 a favor de los locales.

El 2C arrancó favorable a Ferro que con un triple del australiano Johnson y un tiro desde el perímetro de Cosolito se adelantó en el tanteador. Las imprecisiones en ambos equipos fueron una constante, el nerviosismo se notaba en los dos planteles teniendo en cuenta que había mucho en juego en la noche salteña. Un altercado entre los hinchas locales con los visitantes encendió aún más el Delmi. Pero dentro del campo de juego los yerros continuaban. Con Gerbaudo como goleador, parecía que el entretiempo llegaba con resultado a favor de Los Infernales, sin embargo el base visitante y la Selección Argentina, Balbi, tiró la chapa y con un triple cerro el segundo parcial 37-34 a favor de los de Laginestra.

Para la segunda mitad, la historia iba a cambiar. Porque de entrada Los Infernales de Hiriart salieron a buscar el resultado. Otro enorme partido pudieron disfrutar los salteños y visitantes ocasionales en la provincia, porque si bien el local salió decidido a equiparar la serie en la vereda del frente no solo tiene a un rival que no bajará nunca la guardia, sino también una franquicia con mucha historia en La Liga, uno de los equipos fundadores de la máxima división a nivel país.

Y en esa segunda mitad, con los salteños preparándose para otro infartante final, por momentos el juego se tornó “ajedrecístico”, la planificación y entrega en cada jugada expuso hasta el final un partidazo en el Delmi. El telón del penúltimo cuarto bajó 29-23 para Los Infernales.

La paridad que hay en la serie quedaron reflejados en los últimos 10 minutos de esta noche donde pese a los embates del rival el equipo de Leandro Hiriart no perdió el foco ganador de la cuestión y se mantuvo siempre arriba en el tanteador. El minuto final del partido, con Salta ganando por un punto (80-79) no tuvo desperdicio y volvió a poner en el centro de la escena al base cordobés Diego Gerbaudo, primero con un doble depositado en bandeja y luego con la sangre fría -pero mano caliente- desde la línea de simples para mantener la diferencia ganadora.

Ferro, por su parte, complicó hasta el final con una bomba de tres de Harper, pero no le alcanzó. Triunfo Infernal para seguir más vivos y pensar en el quinto y decisivo encuentro, el lunes en Caballito. “Fue un partido durísimo, creo que el equipo siempre trató de dar el máximo y por suerte nos pudimos quedar con la victoria. Lo que pasó con las lesiones ya es parte del pasado, el garrón me lo comí ahora quiero dar el máximo esté o no al ciento por ciento”, apuntó el goleador de la noche, Diego Gerbaudo, tras el final del encuentro.

Síntesis

Salta Basket (87): Ricky Harris (11), Lucas Goldenberg (8), Pablo Espinoza(15), Diego Gerbaudo (25) y Leon Williams (19) FI. Louis McCullough (7), Alejandro Zilli (0), Emilio Stucky (2), Nicolás Álvarez (-), Martín Gómez (-), Diego Figueredo (0) e Iván Vicentin (-). DT: Leandro Hiriart. AT: Ramiro Díaz Cuello.

Ferro CO (83): Franco Balbi (23), Mauro Cosolito (6), Aaron Harper (22), Antonio Peña (4), Ignacio Alessio (6) FI. Iván Gramajo (-), Martín Cuello (9), Kevin Hernández (5), Daniel Johnson (8), Tomás Spano (0), Rómulo Costa Gusmao (0), Ariel Ramos (-). DT: Hernán Laginestra. AT: Ariel Trapasso.

Parciales: 1C SB 22-20 FCO, 2C 12-17 (34-37), 3C 29-23 (63-60) y 4C 24-23 (87-83)

Árbitros: Fabricio Vito, Leandro Lezcano y Gustavo D´Anna.

Estadio: Polideportivo Delmi (Salta, capital)