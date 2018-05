“Nuestro desafío es acelerar el proceso de desarrollo a través de nuestra integración”, dijo Urtubey en la Zicosur

En la capital tucumana, el Gobernador de Salta se reunió con sus pares de estados que integran el bloque de integración subnacional. Se refirió a los desafíos pendientes teniendo como premisa la integración como eje de desarrollo. Sobre el encuentro indicó que “permite profundizar los lazos y fundamentalmente, orientar las políticas públicas”.

En el Plenario de Autoridades de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur), representantes de los estados que integran el bloque se reunieron para analizar el trabajo desarrollado. En este marco el gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió a los desafíos pendientes teniendo como premisa la integración como el eje de desarrollo.

El encuentro desarrollado en el hotel Sheraton con la presencia del presidente Pro Tempore del organismo, Juan Manzur y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

La Zicosur está integrada por estados, provincias, departamentos e intendencias de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú con un origen y un futuro en común, como señaló Urtubey frente a sus pares.

Urtubey recordó que la ruta de la independencia nacional inició en el Puerto del Callao en Lima y finalizó en Córdoba y “ese origen común nos obliga a generar esa especie de memoria de futuro, porque cada una de nuestras naciones ha tenido niveles de desarrollo inequitativo, haciendo una excepción del sur de Brasil”, dijo el mandatario quien sostuvo que la Zicosur, está integrada por estados subnacionales que han tenido niveles de desarrollo relativo menor”

No obstante indicó que esta situación “nos permite saber que podemos crecer mucho más, en nosotros la posibilidad de crecimiento y desarrollo tiene más potencia. No podemos esperar que los sectores centrales de desarrollo entiendan como prioridad a nuestras zonas postergadas, a nosotros nos toca la responsabilidad institucional de administrar estados que tienen el tercio del PBI per cápita del promedio nacional, eso nos habla de 200 años de un enorme crecimiento inequitativo”.

El Gobernador enfatizó que “nuestro desafío es acelerar el proceso de desarrollo a través de la integración”, remarcando la buena experiencia en este sentido lograda en el marco de la Zicosur. “Nos permite profundizar los lazos, tomar conciencia y fundamentalmente, orientar las políticas públicas a fin de profundizar esos procesos de desarrollo regional”.

Urtubey destacó la presencia en el encuentro del bloque, de los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Miguel Lifschitz (Santa Fe). También coincidieron en Tucumán, Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco), el gobernador del Estado de Santa Catarina (Brasil), Eduardo Pino Moreira, el intendente de la Región de Antofagasta, Marco Antonio Díaz Muñoz, el secretario del Consejo Federal de Inversiones, Juan José Ciácera, el exgobernador constitucional de la Provincia de Salta y representante ante organismos internacionales, Hernán Cornejo y demás representantes de provincias y estados que integran Zicosur.