El Tribuno buscará mantener la senda victoriosa

Tras arrebatarle el primer punto de la serie de 4tos de Final Nacional a Lanús en su casa, jugará mañana el segundo partido también en calidad de visitante, para luego trasladar la posibilidad de cerrar la serie en la zona sur de esta ciudad la próxima semana. Somos #elequipodelbarrio

El equipo verdolaga salteño, que en el primer choque de la serie de 4tos de Final de la fase nacional le arrebató la localía a Lanús con un triunfo de jerarquía, jugará el segundo partido mañana nuevamente en calidad de visitante en busca de afianzar sus pasos en esta histórica participación federal del club salteño.

Será una gran oportunidad para quedar match point y trasladar la posibilidad de cerrar la serie en casa, ya que el martes y jueves próximos las fechas serán en el complejo Nicolás Vitale. Por lo pronto, queda un paso más que importante en provincia de Buenos Aires cuando el Granate reciba mañana desde las 21 al Tribuno Básquetbol en su cancha y ante mayor afluencia de público dada la proximidad del fin de semana.

El verdolaga no se queda atrás, cuenta con una particular hinchada de salteños residentes en Buenos Aires, también familiares y amigos de jugadores verdolagas, además del equipo de dirigentes que acompañó en su viaje al club y los fanáticos salteños que se reúnen en el complejo de la zona sur salteña para apreciar los cotejos en pantalla grande.

Cabe mencionar que los dirigentes, entrenadores y jugadores de diversos clubes que ya quedaron afuera de la temporada, de la Conferencia Norte del Torneo Federal, también se hicieron eco de esta tremenda campaña verdolaga en apoyo al Tribuno en instancias como la que están viviendo.

4tos de Final Zona Nacional

J1 Lanús (81) – Tribuno Básquetbol (83)

J 2 Viernes 18/05 Lanús vs Tribuno Básquetbol

J 3 Martes 22/05 Tribuno Básquetbol vs Lanús

J 4 Jueves 24/05 Tribuno Básquetbol vs Lanús (*)

J 5 Domingo 27/05 Lanús vs Tribuno Básquetbol (*)

(*) Si es necesario

Foto: Prensa Lanús