Estrategias para una alimentación saludable en invierno

Se aconseja la ingesta de alimentos autóctonos o regionales bajos en calorías, grasas saturadas, sodio y azucares refinados para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión. Además se recomienda realizar actividad física regularmente.

El Ministerio de Salud Pública aconseja a la población mantener ciertas pautas de nutrición saludables y procurar la ingesta de alimentos autóctonos sanos -bajos en calorías, grasas saturadas, sodio y azucares refinados- para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión.

“El invierno no debe ser entendido como un obstáculo para consumir alimentos saludables”, indicó Tomás Gilabert, especialista en Salud Renal e integrante de la Unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la cartera sanitaria provincial, quien agregó que los siguientes consejos están destinados a personas que gozan de buena salud y que no fueron diagnosticas con alguna patología o condición específica.

“Es muy importante respetar las porciones sugeridas y los tipos de productos que compramos”, indicó el especialista, quien sugirió adoptar una serie de tips para estar saciados entre el desayuno y el almuerzo y entre éste y la cena, y de esta forma llegar con menos hambre a las comidas principales. Las sopas, los caldos y la avena con agua y/o leche, son una muy buena opción para consumir como snak, y sustituir las barras de cereal o los turrones que tienen mucha azúcar.

“La idea es buscar suministros locales como granos, legumbres, frutas y verduras de estación que sean accesibles al bosillo y que puedan complementarse fácilmente con otros productos como huevos y lácteos”, continuó Gilabert, además de indicar que éstos son los alimentos esenciales aún en la temporada de bajas temperaturas.

El plato de ensalada es fácilmente reemplazable por una sopa casera o por verduras hervidas. En cuanto a las frutas, es muy buena opción adquirir cítricos y consumirlos solos o en juegos. Y las peras y manzanas pueden ingerirse asadas o en forma de compotas endulzadas con miel o edulcorantes naturales.

“Un aspecto importante es que no debemos disminuir la ingesta de agua, ya que tanto en inverno como en verano el requerimiento es el mismo”, aseguró el profesional quien también aconsejó el consumo de líquidos en forma de tés, mates y tisanas.

Por último y no menos importante, aconsejó realizar actividad fisca regularmente –ya que entre muchos otros beneficios- previene de enfermedades cardiovasculares y metabólicas; mejora la respuesta a la glucosa y la insulina; mantiene en cifras normales la presión arterial en pacientes hipertensos; beneficia el perfil lipídico y reduce el peso corporal, incrementa la masa muscular y la densidad ósea. Acelera el metabolismo, mejora la calidad del sueño y brinda sensación de bienestar por la liberación de endorfinas.

Tipos de alimentos sugeridos:

-Avena y otros cereales integrales preparada con leche y agua, yogur, o en caldos y sopas.

-Verduras como cebollas, calabazas, zapallos, papas, batatas, mandiocas, zanahorias, berenjenas, coliflor y papas pueden ser utilizadas en sopas, revueltos, pasteles, tartas, guisos, salteados y salsas.

-Frutos secos como las nueces que contienen mucho calcio y son ideales para mantener los huesos en buen estado, son recomendables en personas mayores que pueden tener más facilidad en descalcificarse, sobre todo en mujeres que se encuentren en la postmenopausia y en los niños.

-Las carnes deben ser consumidas con moderación, al igual que las grasas, los azúcares y las harinas refinadas.

-potenciar el consumo de productos locales como el maíz, quinoa, papa lisa, poroto, haba, arveja y quesos producidos en la región.

Me gusta: Me gusta Cargando...