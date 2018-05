El Tribuno Básquetbol ganó y sigue haciendo historia en la tercera división a nivel nacional

Con un complejo repleto, el TBB superó con autoridad al buen combinado de Atlético Tala y se metió en la fase nacional del Torneo Federal. Después de la incertidumbre, el drama y el sufrimiento llegó la emoción y algarabía en otra noche histórica. Somos #elequipodelbarrio

Primera vez en la historia de la subcomisión de básquetbol del Tribuno que el Complejo Nicolás Vitale del barrio reúne un marco como el de anoche. No solo la barriada de la zona sur se hizo presente en el polideportivo sino también todo el ambiente del básquet local y los amantes del deporte salteño. Impresionante por donde se lo mire el marco que se vivió y disfrutó en el Vitale de la zona sur de esta ciudad. En lo deportivo, otra fiesta. De menor a mayor el TBB fue construyendo un triunfo histórico y contundente. De esta forma los salteños accedieron a la fase nacional del Torneo Federal de Básquetbol (TFB), la tercera división en el orden nacional. Se viene Lanús en los 4tos de finales de la zona nacional, los porteños superaron en su llave a Racing de Avellaneda (3-2).

Lejos de ser una “guerra” como uno de los jugadores de Atlético Tala (Entre Ríos) había mencionado tras el tercer choque ganado en la localidad entrerriana, al compas del espectacular marco en el rectángulo de juego también se disfrutó con un atrapante y emocionante partido de básquet. Dispuestos a llevarse más que un triunfo, la visita salió con todo y se adueñó del electrónico en la primera parte. Desde atrás y con mucho sacrificio, como en todo el torneo en su primera incursión, el TBB trabajó sin desesperarse.

Ante un enorme rival como Atlético Tala, el verdolaga de la zona sur mantuvo la calma en momentos difíciles. Después de remontar y ponerse en partido, siempre en la primera parte, pasó a controlar las acciones y a tono con el marco, el partido fue vibrante en la primera parte. Abajo por la mínima el TBB se mantenía expectante para pegar el zarpazo en su propio reducto.

La segunda mitad mantuvo la espectacularidad afuera y adentro del rectángulo de juego. Apoyados y amparados en su público el TBB ejecutó un tercer cuarto de esplendor para desatar la algarabía y pasar decididamente al frente. Federico Parada clavo dos bombas desde los 6,75 metros, luego pivoteo en la zona pintada y luego convirtió con el cuerpo hacia atrás. Aparecieron las penetraciones y bombas de Cancina y Villalba. En uno de los mejores momentos del local el capitán verdolaga recibió la cuarta falta personal y tuvo que dejar el parquet. Defensa dura y exigente propuso el local, otro de los buenos factores en que se apoyó el momento del TBB previo al festejo mayor.

Los últimos diez minutos sirvieron para homogeneizar la superioridad del local y desatar la fiesta mayor del verdolaga en la zona sur de Salta capital. Incisivos, certeros pero sobre todo dispuestos a entregar el corazón en cada acción, el TBB remontó un partido chivo y sacó el temperamento que se necesita para consolidar no solo el triunfo en una noche soñada, sino un proyecto que tiene años de trabajo y consolidación.

Merecido y justo triunfo, el quinto de la serie, para el Tribuno Básquetbol. Fue 89-76 y ahora se viene la fase nacional contra Lanús para seguir escribiendo la historia grande del básquet institucional y consolidando la huella del deporte de la naranja a nivel provincial y nacional. Más que nunca, el TBB o verdolaga sigue siendo #elequipodelbarrio!!!

Síntesis

Tribuno Básquetbol (89): Emiliano Cancina (25), Facundo Arias Binda (15), Maximiliano Saravia (11), Federico Parada (12) y Eric Freeman (10) FI. Nicolás Szeinkop (0), Agustín Heredia (-), Germán Farah (2), Oscar Collado (-), Abraham Schej (-), Alan Vides (-) y Lucas Villalba (14). DT: Pablo Martínez. AT: Rodrigo Villalobos.

Atlético Tala (74): Javier Bollo (7), Matías Hauscarriague (13), Isaac Monti (11), Juan Pablo Wall (14) y Guillermo Romero (10) FI. Branco Salvatori (-), Maximiliano Pandiani (-), Juan Fumaneri (16), Damián Echazarreta (0) y Mariano Mazzini (3). DT: Gastón Fernández. AT: Matías Figueiras.

Parciales: 1C TBB 21-24 AT, 2C 20-18 (41-42), 3C 25-13 (66-55) y 4C 23-19 (89-74)

Árbitros: Marcelo Pérez, Sebastián Gauna y José Zweifel

Comisionado: Rodolfo Janco

Cancha: Polideportivo Nicolás Vitale (Salta capital)

4tos de Final

• J 1 Tribuno Básquet 76 – 75 Atlético del Tala (1-0)

• J 2 Tribuno Básquet 77 – 63 Atlético del Tala (2-0)

• J 3 Atlético del Tala 81 – 69 Tribuno Básquet (1-2)

• J 4 Atlético del Tala 81 – 59 Tribuno Básquet (2-2)

• J 5 Tribuno Básquet 89 – 76 Atlético del Tala (3-2)

4tos de Final Zona Nacional

• J1 Miércoles 16/05 Lanús vs TBB

• J2 Viernes 18/05 Lanús vs TBB

• J3 Martes 22/05 TBB vs Lanús

• J4* Jueves 24/05 TBB vs Lanús

• J5* Domingo 27/05 Lanús vs TBB