Segundo triunfo de el Tribuno Básquetbol frente a Atlético Tala de Entre Ríos

Otra noche soñada para el verdolaga de la zona sur en el Torneo Federal de Básquetbol, superó con autoridad al férreo equipo de Rosario del Tala y puso la serie 2-0 a su favor. El próximo choque, el tercero, se disputará el martes que viene en el reducto entrerriano. Somos #elequipodelbarrio

A cancha llena, de bote a bote. Así lució el Complejo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno en el segundo choque de 4tos de final Conferencia Norte. El representante salteño en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB), Tribuno Básquetbol (2) puso la serie match point al superar 77-63 a Atlético Tala (0) como local. Ahora la serie, al mejor de cinco juegos, se trasladará a la localidad de Rosario del Tala, Entre Ríos, donde el martes disputarán el tercer punto.

Más efectivos y con mejor movilidad que en el primer juego, los entrerrianos se pusieron al frente en el marcador en el inicio. Los conducidos por Gastón Fernández repitieron la fórmula y a través de una rotación ordenada y efectiva el quinteto titular capitalizó buenos y repartidos puntos. El local, por su parte, nunca se salieron del libreto y pese a estar abajo frente a la barriada no se desordenó y mantuvo la serenidad.

En los 10 minutos siguientes los gauchos salteños, vestidos con el poncho verdolaga, salieron a comerse al rival. Una diferencia de 11 puntos marcó el ritmo de las acciones y quizás el período ganador de la noche. Buena defensa con relevos necesarios y a tiempo expusieron la solidaridad del plantel verdolaga. Tremendo clima en el Vitale de la zona sur, sin dudas el premio al sexto hombre fue para el público que copó el Complejo apoyando al equipo del barrio.

En medio de ese espectacular clima el tercer capítulo de la noche mantuvo toda la expectativa e incertidumbre. Ninguno de los dos se dejó intimidar por el contexto y en el rectángulo de juego también se observó un partidazo. En la primera parte Eric Freeman se encargó de ser el máximo anotador del partido con 13 unidades y en la segunda parte, cuando las circunstancias se pusieron al rojo vivo, apareció con todo su esplendor Emiliano Cancina, goleador verdolaga con 19 puntos.

Próximo a desandarse la fiesta verdolaga, los últimos 10 minutos no tuvieron desperdicio. Además de ser infartantes mantuvieron la paridad en el juego. Atlético Tala siguió filoso gracias a las penetraciones de Matías Huscarriague –goleador del juego con 21 puntos- y la fuerza del interno Javier Bollo en la zona pintada. En el verdolaga de la zona sur el capitán y goleador del equipo a lo largo del torneo, Facundo Arias Binda, nunca bajó la intensidad al igual que el resto de sus compañeros: los bases y encargados de controlar los tiempos, Maxi Saravia y Germán Farah; el escolta nacido en las canteras verdolagas, Lucas Villalba y el eterno Federico Parada.

Otro final de película para el básquet salteño, otra noche de antología para guardar y recordar cuando la naranja sea el tema en cuestión. Esta vez gracias al equipo del barrio, y a esta altura de toda una provincia: el Tribuno Básquetbol, elenco que sigue haciendo historia en la tercera división del básquet argentino. Fue triunfo y con autoridad para el verdolaga, 77-63, para viajar a Entre Ríos con la esperanza de meter un batacazo en la ruta y conseguir la clasificación a la fase nacional de la competencia.

Síntesis

Tribuno Básquetbol (77): Emiliano Cancina (19), Facundo Arias Binda (12), Maximiliano Saravia (8), Federico Parada (13) y Eric Freeman (17) FI. Nicolás Szeinkop (0), Agustín Heredia (-), Germán Farah (0), Oscar Collado (-), Abraham Schej (-), Alan Vides (-) y Lucas Villalba (8). DT: Pablo Martínez. AT: Rodrigo Villalobos.

Atlético Tala (63): Javier Bollo (14), Matías Hauscarriague (21), Isaac Monti (5), Juan Pablo Wall (10) y Guillermo Romero (4) FI. Branco Salvatori (0), Maximiliano Pandiani (-), Juan Fumaneri (4), Damián Echazarreta (5) y Braian Isaurralde (-). DT: Gastón Fernández. AT: Matías Figueiras.

Parciales: 1C TBB 17-18 AT, 2C 19-8 (36-26), 3C 21-19 (57-45) y 4C 20-18 (77-63)

Árbitros: Sebastián Gauna y Nicolás Carrillo

Comisionado: Mario Burgos

Cancha: Polideportivo Nicolás Vitale (Salta capital)

4tos de Final

• Juego 1 Tribuno Básquet 76 – 75 Atlético del Tala (1-0)

• J 2: Tribuno Básquet 77 – 63 Atlético del Tala (2-0)

• J 3: Martes 8 de mayo Atlético del Tala vs Tribuno Básquet

• J 4: Jueves 10 de mayo Atlético del Tala vs Tribuno Básquet

• J 5: Domingo 13 de mayo Tribuno Básquet vs Atlético del Tala