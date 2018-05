Lo que dejó el 37° Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso

El 37° Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso se desarrolló durante 3 días en la Sociedad Rural Salteña. Contó con 497 equinos inscriptos pertenecientes a 120 expositores de diferentes provincias argentinas.

Las actividades comenzaron el viernes 27 de abril con la admisión veterinaria y el sábado 28 con todas las tribunas colmadas de público tuvo lugar la jura de las hembras en todas las categorías. Las actividades prosiguieron el domingo por la mañana con las categorías de yeguas más adultas y los premios especiales.

Al mediodía tuvo lugar la prueba “Soledad Bustillo”, que congrega a los niños de hasta 12 años de edad, varones y mujeres, que demuestran sus habilidades como jinetes a la monta de un ejemplar de la raza y van formando el semillero de los futuros chalanes.

Por la tarde, fue el turno de los padrillos, caballos enteros que basan su importancia en la descendencia de sus crías. Aquí el juez también eligió a los mejores de cada categoría, formados por la edad de los animales incluidos los premios especiales.

La tercera y última jornada del Concurso Nacional de la raza, se desarrolló el lunes 30 de abril. Por la mañana fue el turno de los caballos castrados en todas las categorías y desde las 14.30, se procedió a coronar a los campeones desde los más jóvenes hasta concluir con los campeones de campeones. Inmediatamente después, se presentaron el grupo de amazonas “Estirpe Salteña”, se desarrolló la tradicional barrida y por último, desfilaron los animales premiados.

El juez del concurso fue el peruano Eduardo Riso Montes que cuenta con una extensa trayectoria en la cría y la jura internacional y goza del prestigio y el respeto de criadores y chalanes que conocen su idoneidad de casi 30 años jurando en diferentes competencias de la Argentina y el mundo.

Los campeones

Campeón Hembra al Cabestro: JTM Exclusiva del criador y expositor Julio Cesar Haro de Tucumán.

Campeón Macho al Cabestro: Guardamonte Todero del criador y expositor Miguel Selene de Tucumán.

Campeón Castrado Joven: Sarah del criador y expositor Antonio Javier Rodriguez Saldaña de Salta.

Campeón Hembra Joven: Potro Yaco La Predilecta del criador y expositor Horacio Francisco Guerineau de Tucumán.

Campeón Macho Joven: Treseme Conde: criado por Martín Miguel Saravia y expuesto por Cesar Daniel Chiliguay de Salta.

Reserva del año Castrado: Andariego Pedrito, criado por Joaquín Ares y expuesto por Carlos Eduardo Rojano de Tucumán.

Campeón del año Hembra: AZF Limeñita, criada por Abraham Zavala Falcón y expuesta por Jorge Rafael Bracamonte de Catamarca.

Reserva del año Hembra: Airampo Aroma, criada por Ernesto Emilio Miranda y expuesta por Carlos David Juan de Tucumán.

Reserva del año Macho: Andariego Niño Rey, criado por Joaquín Ares y expuesto por Roger Torres de Buenos Aires.

Campeón Nacional de Pisos: Carpero Ruiseñor, criado por Miguel Rolando Aramayo y expuesto por Guillermo de los Ríos Plaza de Salta.

Premio Afición: Ciénaga Liberal; Ciénaga Samaritana y Ciénaga Olayo, criados y expuestos por Carlos Diaz Cánepa de Salta.

Campeón del año Castrado y Campeón de Campeones Castrado: Almona Coplero, criado y expuesto por Sergio Federico Usandivaras de Salta.

Campeón de Campeones Hembra Malinche Cornalina. Criador y expositor Jorge Claudio Agüero de Buenos Aires.

Campeón del año Macho y Campeón de campeones macho: Cafayate Relator, criado por José Eduardo Nanni y expuesto por los hermanos Isaac y Marcelo Sleiman de Tucumán.

Yegua laureada

Nuevamente un concurso nacional de la raza equina Peruanos de Paso laureó a un ejemplar de la raza. Esto sucede cuando un caballo es coronado durante 3 oportunidades como campeón de campeones y esta oportunidad, el turno fue para Malinche Cornalina, del criador Jorge Agüero de General Madariaga, Provincia de Buenos Aires. El ejemplar, de pelaje alazán de 8 años de edad, es hija de AFZ Locutor y AFZ Primorosa, dos animales importados desde el Perú que dieron inicio a la cabaña. “Nosotros criamos en un ambiente muy lejano a la cría de los peruanos, a 300 kilómetros del criadero más cercano y nunca me hubiera imaginado que íbamos a sacar este premio”, comentó su propietario.

Al explicar cómo se llega a obtener este animal, Agüero comentó que es como consecuencia de una buena selección. “La cría de Peruanos de Paso es muy cerrada, hay que hacer pocos cruces buenos y no muchos malos”, sostuvo.

A partir de ahora, esta yegua ya no compite más y se gana el derecho a encabezar todas barridas que se realicen en el país hasta el resto de sus días.

Reconocimiento y despedida

Minutos antes que el juez del Concurso Comience con la elección de los campeones de campeones, el presidente de la Asociación Argentina de la raza, Juan Martín Barrantes, llamó a toda la comisión directiva al centro de la pista y también a los socios vitalicios de más 70 años de edad. En ese momento agradeció el acompañamiento que tuvo durante el último año y medio al frente de la AACCPP y enumeró algunas de las acciones más importante de su gestión.

Los mejores del concurso

Nuevamente la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso otorgó en este concurso el galardón de los mejores criadores y expositores de la competencia, que se desprende de la puntuación que obtuvieron cada uno en función de los premios logrados. El mejor expositor fue el criador tucumano Julio Cesar Haro, mientras que como mejor criador resultó Laín Torres también de Tucumán.