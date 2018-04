Diputados repudiaron los despidos de trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de Salta

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de Declaración que solicita a los Legisladores Nacionales por Salta que gestionen las medidas necesarias para que el Ministerio de Agro Industria de la Nación, garantice el normal funcionamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial en Salta, se mantenga la fuente laboral de todos los trabajadores y se reincorporen los 17 empleados despedidos hasta el momento.

La Secretaría se desempeña en 17 departamentos y contaba con una planta de personal integrada por 60 técnicos que asisten en la actualidad a las familias que integran el sector de la Agricultura Familiar, que produce el 70% de los alimentos frescos que consume la población de Salta.

El autor del proyecto, el diputado Ramón Villa del Frente para la Victoria, manifestó que “me produce mucha tristeza y es una situación seria y grave que está pasando este sector tanto en la provincia como a nivel nacional ya que las noticias dicen que hay más de 300 personas que podrían sufrir despidos”

“Estos trabajadores de la Secretaria de Agricultura Familiar asisten al sector agrícola en 17 municipios de la provincia de Salta, existen diez mil unidades de agricultores familiares y forman parte de esto alrededor 250 familias a nivel nacional, en condiciones de vulnerabilidad en acceso a la tierra y agua” dijo Villa.

“Estos empleados trabajan con los campesinos y los pueblos originarios desde hace 25 años con la mayor cobertura territorial que posee la provincia”.

Villa señaló que “con estas medidas de desfinanciamiento, recorte de gastos operativos y amenazas de despidos, se debilita al sector productivo y se ponen en riesgos la obtención de productos frescos y se incrementan los costos al reemplazar la producción local por las importaciones”

“Esta historia ya la vivimos y como no la queremos repetir instamos desde esta Cámara a los legisladores nacionales a recuperar las políticas públicas de protección a la agricultura familiar y que aseguren el funcionamiento y personal de esta Secretaria”, sostuvo Villa.

En tanto, el diputado Arturo Bloque Borelli del Partido Obrero señaló que “son 958 despidos lo que anuncia el ministro de Agricultura, es una cifra enorme y lo ha hecho con métodos intimidatorios”.

Asimismo, el legislador remarcó que “en 2016 empezaron los despidos y desde ese ministerio se decía que nadie estaba seguro con la fuente de su trabajo, ahora vemos como el macrismo se asienta sobre la precarización que el kirchnerismo no resolvió”.

“Trabajan en condiciones paupérrimos donde no tienen ni un espacio físico, hay empleados de más de 20 años contratados pero ninguno es un trabajador en blanco”, sostuvo Borelli.

Por su parte, el diputado Javier Vázquez del Partido Justicialista, indicó que “hoy dejan sin trabajo a la gente que ayuda a otros a vender sus productos artesanales y agrarios, no hablamos de industrias grandes como la del Ingenio El Tabacal, sino de pequeños productores locales que quieren progresar”.

“Gracias a estas personas de la secretaria, por ejemplo en la localidad de Luracatao han tenido la posibilidad de contar con agua potable”, manifestó el diputado.

“Voy a defender a los trabajadores de mi departamento y de la provincia y hoy le digo a este gobierno que tiene que parar la mano”, advirtió Vázquez.

Asimismo, el diputado Martín De Los Ríos del bloque del PRO, señaló que “cuando un hermano pierde su fuente de trabajo no es justo para nadie, sea del partido que sea, pero hay una realidad que es la modernización de este gobierno y por eso a algunos de los trabajadores no se le han renovado estos contratos “

“Desde nuestro bloque acompañamos el pedido y veremos que podemos hacer entre todos para renovar estos contratos, vamos a buscar una solución en esta reorganización del Estado” , dijo De Los Rios.

Por su parte, el diputado Lucas Godoy del bloque Justicialista, manifestó que ”es importante que nos manifestemos de manera unánime ante estos tipos de reclamos, aunque por ahí hay decisiones, más allá de banderías políticas, que llevan adelante gobiernos que perjudican a pequeños sectores”

Que exista está Secretaría es lo más demostrativo de lo que debe hacer un gobierno central o provincial en cuanto a materia de desarrollo de las localidades, pero con estas medidas de ajustes se está quitando posibilidades a quienes más necesitan de esa guía por parte del estado para crecer, para lograr el sustento familiar”.

En tanto, la diputada Silvia Varg del Bloque de Cambiemos, indicó que “tenemos que defender a estos trabajadores que tienen historia acá en Salta que llevan más de 25 años trabajando en lugares inhóspitos de la provincia”.

El legislador, Mario Mimesi del Bloque de la Unión Cívica Radical, indicó que “lo que hay que hacer es proteger la fuente laboral de cualquier vecino de la provincia de Salta, acá hay responsabilidades compartidas pero no es el momento de discutir esto sino que nos manifestemos de manera unánime para que no tengamos ningún despido”

Por su parte, el diputado Mario Abalos, señaló que “yo lo vote al presidente Macri, pero con el trabajo no se meta, y hoy nos toca defender como legislatura la fuente laboral de los trabajadores de esta Secretaria de Agricultura”.

Asimismo, el diputado Germán Rallé, indicó “ellos son el resultado de un Estado que piensan que no lo acompañan en su ideología política, hoy esta Cámara tiene que ser contundente y decir al gobierno nacional que con la gente y el trabajo no se juega”

El legislador Gustavo Orozco, manifestó que siempre coinciden con echarse la culpa los unos a los otros y me enorgullece no identificarme con ninguno de los partidos, no es un problema solo de Salta, es un problema que nos corresponde a todos y la única solución es ponerse a trabajar”

Asimismo, el diputado Pedro Sández, señaló que “como represente de Ante me duele que estas cosas estén pasando cuando son sectores que producen para la provincia, el país y en los departamentos donde la gente más sacrificada es la más castigada”.

El diputado Tomás Rodríguez, señaló que ”acá no hay ningún error, acá hay una política de Estado clara que es la de reventar a los sectores que menos tienen, no es un problema solamente de los trabajadores agricultores, sino de todos los salteños que van a perder la calidad de los productos frescos, por eso debemos pedir a nuestro gobernador que también se manifieste por esta situación”.

Por su parte, el diputado Sergio Cisneros, se refirió al trabajo que realizan en los diferentes partidos y señaló que ” no hay que macanear con la fuente de trabajo de nadie y siento un orgullo enorme que la Cámara se manifieste unánimemente”.