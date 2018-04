El Gobierno de Salta presentó una propuesta para atenuar el impacto de los aumentos de tarifas

En materia de servicios públicos, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini destacó que la iniciativa salteña apunta a un proyecto en base a tarifa diferencial para el NOA y la razonabilidad del aumento, atado a un coeficiente de actualización acorde a lo que se puede pagar. La presentación fue durante el Consejo Federal de Energía.

La posición de Salta en torno a los aumentos tarifarios de los servicios públicos fue expuesta ayer por la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Paula Bibini, durante la reunión del Consejo Federal de Energía que se desarrolló en Buenos Aires, con la presencia de los ministros de Energía Juan José Aranguren y de Interior, Rogelio Frigerio, además de funcionarios del resto de las provincias.

Bibini indicó que el encuentro se realizó a partir de una convocatoria del Gobierno nacional a una reunión extraordinaria convocada de urgencia por el nuevo cuadro tarifario que entra en vigencia en abril de este año y que incrementa las tarifas de los servicios públicos en un 25%.

“Nosotros entendemos y acompañamos que tiene que haber medidas de concientización para ahorro de la energía y para que todos entendamos cuál es el costo de la misma, además de la desinversión que hubo durante todos estos años”, dijo la Ministra, pero agregó que “el tema está en entender hasta cuándo los usuarios, comerciantes, productores e industriales van a poder hacer frente a estos aumentos”.

Bibini explicó que “la postura del Gobierno es una tarifa diferencial para el NOA y un aumento razonable y gradual a largo plazo que permita asegurar que las empresas prestadoras de servicios públicos realicen las inversiones que corresponden”.

“Hoy la desinversión que existe en el sector no se puede cubrir con un pago de tarifas”, sentenció la titular de la Cartera de Producción durante el encuentro con sus pares a nivel nacional.

Bibini señaló que “desde Salta se propone, a través de los legisladores nacionales, plantear y proponer un proyecto de ley sobre una razonabilidad de lo que tenga que ver con el aumento de las tarifas de servicios públicos, atados a un coeficiente que hoy permita una actualización acorde a lo que se puede pagar”

“La idea es atar el aumento a la variación de los salarios en lo residencial y al índice de precios mayoristas para la industria, o sea variables, y que puedan ser afrontadas por las empresas Pymes como por los particulares y que no genere este tipo de impactos que la gente no va a poder pagar”, detalló.

Respecto del pedido de los ministros Aranguren y Frigerio de reducir o eliminar los impuestos que gravan las tarifas de los servicios públicos, la funcionaria aclaró que “nosotros no cobramos impuestos sobre servicios públicos provinciales, por lo que no podemos quitar lo que no venimos cobrando”.