Urtubey acompañó a los vecinos de Pichanal en su fiesta patronal y fundacional

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó de las fiestas patronales y fundacionales de la ciudad de Pichanal, en el norte provincial. Las celebraciones dieron comienzo con el Solemne Tedeum en la nueva parroquia San Jorge Mártir, patrono de la localidad.

La celebración religiosa estuvo a cargo del cura párroco Rubén Gutiérrez quien en su homilía expresó que “hay un mundo interior que debemos cuidar y revalorizar y celebrar nuestra fiesta patronal es recordar que somos un equipo con Dios, que lo necesitamos y no debemos sacarlo de nuestras vidas. La enseñanza de San Jorge es luchar siempre y no rendirnos, sabiendo que no luchamos solos”.

Posteriormente, junto al intendente Julio Jalit, el Gobernador se trasladó a la avenida principal donde se llevó a cabo el acto central por los 106 años de la fundación de Pichanal. Para dar inicio al desfile cívico militar, el mandatario provincial y el intendente pasaron revista de los efectivos de la Agrupación 23 de Abril.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional a cargo de la Banda Militar del Regimiento Monte 28, habló el intendente Jalit quien agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y especialmente del Gobernador que es un amigo de Pichanal. “Las obras que ustedes ven y que vinieron a solucionar los problemas de nuestra gente, se hicieron con recursos de la Provincia y con el esfuerzo de nuestra gente”, afirmó Jalit.

El intendente Jalit consideró que Pichanal es uno de los municipios que más ha crecido en población y que el pueblo necesitó crecer también para albergar a su gente y que a ello se deben las obras en ejecución. Finalmente, el jefe comunal sostuvo que “en Salta tenemos un Gobernador que nos escucha y que siempre está a la par. Trabajamos para hacer historia desde este Norte, para cambiar nuestra provincia y nuestro país”.

A continuación dio comienzo el desfile cívico militar con la participación de delegaciones escolares, representantes de instituciones locales, efectivos de fuerzas armadas, policiales y de seguridad.

El desfile estuvo acompañado por la Banda de Música de la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán.

Participaron de los actos, diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, funcionarios provinciales y concejales.