Residentes de odontología del país están reunidos en Salta

El encuentro de residentes de Odontología a nivel nacional se desarrolla en la Provincia. Participan más de 80 profesionales de La Plata, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Salta y Tucumán, que intercambian experiencias durante tres días.

Por cuarto año consecutivo, Salta fue elegida como sede del encuentro anual de residentes de odontología del País. En ésta oportunidad, están reunidos hasta mañana más de 80 profesionales de todo el país. Durante las jornadas se realiza intercambio de experiencias, la presentación de casos clínicos y trabajos de investigación.

Durante el acto de apertura, el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, agradeció a los participantes por haber elegido a Salta como sede nuevamente.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de realizar la residencia, “ya que no existe ningún otro camino para lograr la excelencia que no sea la formación y capacitación de los recursos humanos”. “Aprovechen esta oportunidad porque estás oportunidades de intercambio de conocimiento, les abre una expectativa diferente para saber con qué se van a enfrentar en el día a día en la vida laboral y poder mejorar la calidad de vida de cada paciente, porque recuerden que la salud bucal no sólo es una cuestión estética sino también funcional y que por eso son muy importantes la prevención y la educación”, señaló el funcionario.

Por su parte, el jefe del programa de Odontología, Mario de la Zerda, subrayó la necesidad de honrar la profesión, sobre todo para aquellos que trabajan en el sistema sanitario público, “para nosotros poder estar en un hospital es muy importante, porque estamos tratando aspectos que de otra forma la gente no puede acceder de manera gratuita, sobre todo teniendo en cuenta que son especialidades muy importantes para la salud y la calidad de vida de las personas”.

El encuentro organizado por los servicios de odontología de los hospitales San Bernardo y Materno Infantil, tiene como fin que los profesionales residentes de Odontología de todo el territorio nacional, compartan un espacio de formación, especialización e intercambio, con el objeto de mantener e incrementar la jerarquía de este servicio de salud del ámbito público.

Hasta mañana, en el Colegio de Odontólogos, se exponen casos clínicos de patologías de mayor incidencia y prevalencia, terapéuticas implementadas, alternativas, trabajos de investigación y tareas de extensión realizadas en las distintas zonas y regiones en las que se desempeñan los profesionales, siendo de inmensurable valor el intercambio clínico-científico resultante.