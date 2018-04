Diputados analizaron el Proyecto de Tarifa Especial para departamentos del norte provincial junto al Presidente del Ente Regulador

Legisladores analizaron junto a Jorge Figueroa Garzón, Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia, y su equipo de trabajo, el Proyecto de Ley presentado por la diputada Alejandra Navarro solicitando una tarifa especial para los usuarios de los departamentos de Anta, Orán, Rivadavia y San Martín.

La iniciativa se basa en que la región por estar en zonas de condiciones geográficas y climáticas con altas temperaturas, que en época estival superan los 40°C durante al menos 5 meses del año, se convierte en una necesidad para los usuarios recurrir al uso de artefactos para una correcta climatización de los hogares, como ser aire acondicionado, ventiladores, etc.

Al comenzar su alocución, Garzón explicó que es importante tener en cuenta los aspectos técnicos para la aplicación de este Proyecto.

“Antes de que se dieran los primeros aumentos el 92% de cada boleta era subsidiada por el gobierno nacional y sólo el 8% era pagada por el usuario, motivo por el cual la gente consumía sin restricciones, haciendo un mal uso del servicio. Pero no entendían que esto se plasmaba en la menor cantidad de obras que el Estado realizaba al carecer de estos fondos, además de traer aparejado una desinversión muy grande”, dijo el funcionario.

Pese a esto, el Presidente del Ente Regulador aseguró que las personas que realmente no pueden pagar la factura están asistidas por diferentes tipos de subsidios, asegurando que alrededor de 70 mil usuarios están contemplados en la tarifa social.

“A quienes abarca la tarifa social, son quienes verdaderamente no pueden pagar el servicio, no podes tener servicio de televisión por cable y decir que no te alcanza para pagar la luz”, dijo Garzón, y aseguró que es indispensable hablar sobre el consumo de los usuarios en estos temas.

Así también, el Presidente del Ente Regulador explicó que una parte del costo de distribución depende del número de habitantes en determinados sectores, es por eso que en las grandes metrópolis del país, las facturas tiene otro precio.

En cuanto a la tarifa especial, el funcionario explicó que la “sinceración” de las tarifas de los servicios debe ser “igual para todos”, por lo que no comparte la idea, considerando que el clima no puede ser un factor determinante para la misma, ya que si estos departamentos de la provincia la solicitan durante el verano, los que sufren bajas temperaturas en invierno también la pedirán.

“Aquí no existe la magia, ya que si se aplica el subsidio alguien tiene que pagar la diferencia que se producirá, ya sea la provincia u otros usuarios, lo cual es totalmente injusto”, expresó Garzón.

Así también, explicaron que existen impedimentos reales a la hora de la concreción del Proyecto como ser los exógenos y los costos de mantenimiento de la empresa.

“Hay que trabajar en la concientización de consumo en las personas, desde nuestro lugar sólo podemos ayudar desde ese punto que nos parece el más importante para tratarse”, aseguró el funcionario.

Por su parte, la diputada Alejandra Navarro, autora del Proyecto, explicó que la utilización de artefactos para refrescar el ambiente son una necesidad para los habitantes de la región y no un lujo, por lo cual es indispensable ayudar a la gente a que pueda pagar el servicio sin necesidad de solicitar créditos o prestamos como ocurre actualmente en muchos casos de la provincia.

Así también diputados de los diferentes departamentos aseguraron que son múltiples los pedidos de los vecinos para solucionar este tema ya que va a llegar el momento en que no puedan pagar de ninguna forma la factura de luz.

En este sentido, los diputados Santiago Godoy y Alejandra Navarro coincidieron en que cuando se desglosa la factura de luz, hay varios puntos que inciden en el monto que merecen una auditoría ya que los costos no están directamente relacionados con el consumo de energía eléctrica, por lo cual, es necesario verificar la real facturación.

En tanto, el diputado Guillermo Martinelli agradeció la información brindada a los funcionarios aunque destacó que es obvio el beneficio por parte del gobierno nacional a las grandes empresas en perjuicio de las pymes y los trabajadores en este tema.

“Dudo mucho que el Ejecutivo Nacional otorgue subsidios a esta región, aunque si se toma en cuenta el frío en el sur del país, también debería atenderse la necesidad de los habitantes del norte que sufren con las altas temperaturas”, dijo el legislador.

Por su parte, el diputado Iván Mizzau consultó sobre la ampliación en los márgenes de los cuadros de los rangos tarifarios, para de esa manera evitar que muchos usuarios suban de categoría, ante lo cual los funcionarios explicaron que eso excede sus facultades.

Finalmente el diputado Julio Moreno, solicitó un informe que explique la utilidad de la empresa ante la quita de subsidios y el aumento en las tarifas.

Consulta de los Legisladores

Posterior al análisis del Proyecto, los diputados realizaron consultas en general y en base a la región a la que representan.

General Güemes

El Diputado Germán Rallé comentó que en su departamento hay un malestar social generalizado porque la gente no puede pagar los servicios por los altos costos de los mismos.

Rivadavia

El diputado Ramón Villa cuestionó la falta de obras de la empresa en todo el norte provincial, resaltando que los municipios deben realizar en muchas ocasiones tareas que le competen a la empresa.

Ante el reclamo, los funcionarios aclararon que la empresa retribuye el trabajo a los municipios en caso de corresponder.

San Martín

La diputada Gladys Paredes solicitó que se realicen inversiones para garantizar un mejor servicio ya que hay transformadores en muy mal estado que provocan constantes cortes de luz; como así también cuestionó la escasez de personal con el que cuenta la empresa en el departamento.

Coincidiendo con Paredes, el diputado Dionel Ávalos manifestó el atraso en cuanto a obras en el departamento por parte de la empresa, ya que no es directamente proporcional a la cantidad de población que habita allí.

Orán

La diputada Norma Lizárraga criticó el servicio brindado por la empresa en el departamento basada en los constantes cortes de luz y las bajas en el nivel de tensión.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Santiago Godoy, María López del Socorro, Sergio Cisneros, Germán Rallé, Mario Moreno, Norma Lizárraga, Dionel Ávalos, Alejandra Navarro, Manuel Pailler, Julio Moreno, Gustavo Orozco, Guillermo Martinelli, Gladys Paredes, Mario Ángel, Ramón Villa, Iván Mizzau, Arturo Borelli, Mario Mimessi, Baltasar Lara Gros, Elio Flores, Lucas Godoy, Isabel De Vita, Sebastián Domínguez y Claudio Del Plá.