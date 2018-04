Nuevas recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la celiaquía

Crearon un documento que unifica criterios de diagnóstico y estrategias terapéuticas para los equipos de salud que atienden a personas con celiaquía.

En un documento que fue elaborado por especialistas en nutrición, medicina e investigación de todo el país, se presentaron las recomendaciones actualizadas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad celíaca. La actividad se concretó en el marco de la V Jornada de Salud, Nutrición y Soberanía Alimentaria que se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, encuentro en el que participaron representantes de las carteras sanitarias de las distintas jurisdicciones provinciales, además de organizaciones y referentes del sector privado.

El documento arroja luz sobre diversos puntos de análisis y define con precisión a la enfermedad, sus formas clínicas, anticuerpos, utilización de estudios genéticos, biopsias, controles y frecuencia. También explicita tratamiento y seguimiento, definición de alimentos libres de gluten y medicación adecuada para el paciente.

Cabe destacar que este acuerdo es de vital importancia para los equipos de salud que trabajan la problemática y para los usuarios del sistema público que mostraban inquietud ante ciertos temas que no estaban definidos aún.

“La idea de mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía es un compromiso de esta cartera”, aseguró Alicia Quintana, referente provincial de la enfermedad celiaca. Y es que este tipo de consensos clarifica a los equipos de salud sobre qué se debe hacer y cómo ante la presencia de la enfermedad. “Ahora tienen una herramienta concreta para trabajar”, indicó la especialista.

Quintana comentó que se estima que en Salta, 1 de cada 100 personas es celiaca, pero que el registro de pacientes es mucho menor. “En el área de Epidemiología existe un registro obligatorio para la enfermedad pero no está contemplada la gente del sector privado. Además, no todas las personas son bien diagnosticadas, por lo tanto no tenemos un registro fiel con la cantidad exacta de celiacos”, afirmó Quintana, quien además señaló que el desafío a nivel local es “garantizar una correcta detección a pacientes que llegan al consultorio por diarreas y distención abdominal; además de estrategias de difusión para concientizar a la comunidad sobre la importancia de recurrir a especialistas, en caso de tener sintomatología”.

En este sentido, la cartera sanitaria provincial trabaja en el fortalecimiento de la detección temprana, con el propósito de evitar complicaciones a largo plazo y malnutrición. “Se debe iniciar rápidamente una dieta libre de gluten, que debe llevarse de por vida. Este es el único tratamiento, una dieta estricta”.

La intolerancia permanente al gluten (celiaquía), es decir al conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y en productos derivados de estos cuatro cereales, puede presentarse tanto niños como adultos. Actualmente, la incidencia es mayor en mujeres, que en varones.

Esta intolerancia produce una lesión característica de la mucosa intestinal provocando una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos, produciéndose un cuadro de mal absorción.

Aunque también se presentaron casos asociados a enfermedades autoinmunes y genéticas en pacientes asintomáticos.

Se recomienda a las personas con sintomatología gástrica recurrente, concurrir a los servicios de salud para iniciar los estudios de detección correspondientes.

Sintomatología

La enfermedad se manifiesta a través de diferentes síntomas y signos, según la edad:

*En niños: suele presentarse “diarrea crónica” (síndrome de mala absorción), vómitos reiterados, marcada distensión abdominal, falta de masa muscular, pérdida de peso, retraso del crecimiento, escasa estatura, cabello y piel secos, descalcificación, inapetencia, mal carácter o irritabilidad, alteraciones en el esmalte dental, dislexia, autismo, hiperactividad etc.

*En adolescentes: dolor abdominal, falta de ánimo, rechazo a la actividad deportiva, retraso en el ciclo menstrual y frecuentemente baja talla comparativa con los hermanos o llamativamente menor en función de lo esperado por la altura de sus padres, retraso puberal, estreñimiento, queilitis angular, aftas recurrentes, anemia ferropénica, cefaleas, etc.

*En adultos: osteoporosis, fracturas, artritis, diarreas, estreñimiento, desnutrición, abortos espontáneos, hijos recién nacidos con bajo peso, impotencia, infertilidad, pérdida de peso, anemia ferropénica, caída del cabello, colon irritable, menopausia precoz, astenia, depresión, epilepsia, neuropatías periféricas, cáncer digestivo, etc.

Existen enfermedades asociadas o autoinmunes, que suelen preceder al diagnóstico de la celiaquía o manifestarse simultáneamente como: Dermatitis herpetiforme, Síndrome de Down, Déficit selectivo de IgA.

Dentro de las enfermedades autoinmunes se encuentran: Diabetes tipo I, Tiroiditis autoinmunes, Síndrome de Sjögren, Artritis reumatoidea, Psoriasis, Vitiligo, Alopecia areata, Lupus eritematoso sistémico, Enfermedad de Addison, etc.