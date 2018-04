Corte de tránsito por filmación de película

Sabemos que los cortes de tránsito siempre son molestos, pero esta vez nos toca explicar el motivo. Este miércoles 18 de abril de 8 a 18 hs habrá un corte en San Martín y Pellegrini por la filmación de una película salteña que precisa hacerlo en esa esquina. Un film que emplea a más de 200 salteñxs. Desde ARAS no sólo estamos trabajando para contar nuestras historias de provincia para el mundo, sino también para fortalecer esta incipiente industria audiovisual. Porque queremos que nuestros paisajes no sólo sean el fondo, sino que nuestra gente sea protagonista. Porque esta vez, no cortamos la calle para pedir trabajo, sino para generarlo.

Asociación Aras

Sepan disculpar las molestias.