Sobre la chicharra los pibes del TBB ganaron el primer partido en la ExLiga C ante Sirio Libanesa

Con un infartante final el Tribuno Básquetbol ganó un partidazo 66-64 para desatar la fiesta verdolaga en la zona sur de la ciudad. Hermoso marco en el Nicolás Vitale, el próximo partido del verdolaga será en cancha de Villa 20 de Febrero. Somos #elequipodelbarrio

La primera fecha del Torneo Regional de Clubes del NOA se llevó a cabo en Salta capital y por la zona 1 el Tribuno Básquetbol obtuvo una infartante victoria frente a Sirio Libanesa por un doble: 66-64. El emotivo final hizo estallar el Complejo Nicolás Vitale que una vez más lució con un marco espectacular junto al público de la barriada y un interesante número de seguidores oranenses. El próximo viernes se disputará la segunda fecha de la ExLiga C, el verdolaga visitará a Villa 20 de Febrero que cayó ante 9 de Julio.

Los pibes verdolagas –el equipo cuenta solo con dos fichas mayores- estuvieron a la altura de las circunstancias frente a un combinado que cuenta entre sus filas con varios ex Unión Orán, jugadores que hasta hace unas semanas formaban parte de la tercer categoría del básquet nacional (Torneo Federal). Luchado, bien jugado por momentos pero sobre todo con mucha dinámica -que terminó favoreciendo al joven elenco local- el público de ambos bandos aplaudió de pie tras finalizar el partido.

Si bien lanzó cada balón que tuvo en sus manos, el base Luis Ponce fue el goleador de la noche con 22 puntos. En ese rubro estuvo bien acompañado junto a Cristian Laudanos (14) y el piovte Reigenborn (12). En el local el máximo artillero fue el doctor Nicolás Díaz con 16 tantos, mientras que lo siguieron Oscar Collado (15), Agustín Heredia (13 y héroe de la noche convirtiendo el doble ganador) y Abraham Schej (12). Pero más allá del puntaje que pudo hacer cada uno con sus colores, el partido entregó pasajes favorables para uno y otro, acciones intensas y un final de película.

La paridad fue una constante en la noche salteña. Verdolagas y “sirios” entregaron todo hasta el último segundo. Y, justamente, los últimos segundos fueron muy vibrantes. Empatados en 64, el TBB tenía la última bola, en el medio casi pierden la posesión que fue recuperada por Oscar Collado, la anaranjada llegó a manos de Agustín Heredia, la defensa rival dobló al ala pivote exjugador de Boca Juniors, el juvenil intentó una finta y terminó pasando la bola al doctor Díaz quien se elevó desde los 6,75 metros, la americana pegó suavemente en el lateral izquierdo del aro y fue interceptada una vez más por Heredia, éste inmediatamente se elevó y decretó el doble ganador sobre la chicharra.

Festejos, gritos y mucha emoción se desató al final en la zona sur de la ciudad, el juvenil equipo del TBB obtuvo el primer triunfo en la competencia regional.

Es la primera vez en su historia –y quizás para el básquet salteño también lo sea- que el Tribuno conforma una plantilla de juveniles para afrontar la ExLiga C. Hay que recordar que el primer equipo del club forma parte del Torneo Federal donde hace unos días clasificó a los octavos en su primera participación. En ese sentido, la presencia de los chicos verdolagas en la cuarta división del básquet nacional es todo un desafío a la vez que una satisfacción para dirigentes, padres y aficionados que apoyan la institución y disfrutan ver jugar a sus chicos.

Síntesis

Tribuno Básquetbol (66): Alan Vides (2), Bruno Quiroga (0), Nicolás Díaz (16), Oscar Collado (15) y Agustín Heredia (13) FI. Nahuel Quiñonero (2), Agustín Collado (0), Pablo Zanek (-), Gonzalo Reguilón (6), Ariel Quiñonero (-) y Abraham Schej (13). DT: Pablo Martínez. AT: Rodrigo Villalobos.

Sirio Libanesa Orán (64): Luis Ponce (22), Carlos Montero (6), Armando Abdala (14), Cristian Lauando (2) y Cristian Reigenborg (12) FI. Gastón Enriquez (-), Gustavo Lauando (8), Emanuel Amador (-), Juan Hernández (-), Fabrizzio Bage (0), Ignacio Monteros (0) y Agustín Argañaraz (-). DT: Rubén Cabrera.

Parciales: 1C 20-23, 2C 24-16 (44-39), 3C 8-10 (52-49) y 4C 14-15 (66-64)

Árbitros: Gisela Ruiz y Romina López

Cancha: Complejo Nicolás Vitale (Salta, capital)

Próxima fecha, viernes 20/04 desde las 22 horas

• La Mendieta (J) vs. 9 de Julio (S)

• Sirio Libanesa (Orán, Salta) vs. Atlético Gorriti (J)

• 20 de Febrero (S) vs. Tribuno Básquet (S)