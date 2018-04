Lanzamiento del “Año de la Vida y del Niño por nacer”, en la ciudad de Salta

Se realizará una Conferencia de prensa, el día 19 de Abril 2018, a horas 11, en el Salón de Uso Múltiples del Centro Cívico Municipal, sito en Av. 1240 de la Ciudad de Salta

EL “GRUPO PROVIDA SALTA”, es una organización de Voluntarios que trabaja en favor de la vida del Niño por nacer y su mamá. Tiene como objetivo fundamental, establecer acciones para salvaguardar el derecho a la vida, desde la concepción.

Hoy nuestra realidad, nos interpela y nos llama a unirnos para manifestarnos solidarios con aquellos que no tienen voz, ni tendrán voto: los Niños por Nacer y sus Madres. Ante la imposición de ideologías y políticas que imponen una cultura en contra de la VIDA HUMANA, en un país donde sus leyes adhieren y reconocen el derecho a la Vida desde su concepción.

Convencidos que nuestro presente es parte del futuro de nuestros hijos, queremos que nos acompañen para ser partes de este lanzamiento., y manifestar nuestra voz.

Muchas Instituciones, como Colegio Médico de Salta, el Comité de Bioética del Colegio Médico de Salta, ya han hecho pública su voz, a través de comunicados y adhesiones a la Vida, en los medios de prensa locales.

HOY MAS QUE NUNCA CREEMOS QUE DEBEMOS ACTUAR SOLIDARIAMENTE EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS PARA DECLARAR A UNA SOLA VOZ, QUE ESTOS DERECHOS EXISTEN Y NO DEBEN SER VIOLENTADOS.

Creamos este ámbito propicio para manifestarnos en Paz, Conciencia Ciudadana, Orden, Ciencia y Respeto. Defendiendo el valor de la vida como el primer derecho, y como Derecho Fundamental. Pues si no se respeta este primer derecho no existe por detrás ningún otro derecho. “Puede haber Vida sin Libertad pero No Libertad sin Vida”.

Queremos que seas parte de esta conferencia donde se realizará el LANZAMIENTO DEL “AÑO DE LA VIDA Y DEL NIÑO POR NACER”, en la ciudad de SALTA.

Se leerán los comunicados y adhesiones a la VIDA de todas las Instituciones, Asociaciones que defienden la misma desde la concepción, a los medios de Prensa Locales y Nacionales, y participando luego de la rueda de prensa.

Juntos y en UN MISMO LUGAR, te invitamos a SER PARTE DE LA HISTORIA.

María Magdalena Marcone Susana Chavarria

GRUPO PROVIDA SALTA GRUPO PROVIDA SALTA

Imagen relacionada