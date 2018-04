Veinte años de prisión por el homicidio de su ex suegra

La jueza Paola Marocco, vocal de la Sala VII del Tribunal de Juicio, condenó en audiencia de juicio abreviado a Cristian Gabriel Caiguara (26) a la pena de veinte años de prisión de ejecución efectiva por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple.

La jueza ordenó que el imputado continúe detenido en la Unidad Carcelaria 1 y recomendó al director del Servicio Penitenciario que se le brinde tratamiento psicológico de orientación psicoanalítica en carácter de muy urgente.

El hecho por el cual resultó condenado Cristian Gabriel Caiguara ocurrió el 19 de mayo de 2017, a las 7.30, en una vivienda de barrio El Milagro de la ciudad de Salta. Esa mañana, el imputado fue sorprendido por su cuñada cuando atacaba a su ex suegra, Celina Primitiva Quipildor. La joven escuchó los gritos de su madre y bajó desde el primer piso de la vivienda para ver qué sucedía. Entonces vio a su ex cuñado atacando con un cuchillo a su madre, quien se encontraba acostada. Alertada por los gritos bajó la otra hija de la víctima, ex pareja del imputado, y en ese momento Caiguara se dio a la fuga, cuchillo en mano.