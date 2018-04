“Mily y sus Amigos con las canciones de María Elena Walsh”

“Manuelita una vez se enamoró

de un tortugo que pasó.

Dijo: ¿Qué podré yo hacer?

Vieja no me va a querer.

En Europa y con paciencia

me podrán embellecer”

Las Canciones de María Elena Walsh, a la hora de elegir son una buena opción para jugar en momentos de aprendizaje y recreativos. María Elena nos dejó un amplísimo repertorio de canciones que Mily sabe muy interpretar porque perduran en nuestra memoria. El 18 de Abril, Mily vuelve con su sombrero y sus amigos, Claudio Ledesma, y Sylvina Garcia, entre otros para cantar a los chicos, en Casa de la Cultura con entrada gratuita e inscripción previa. Las canciones para cantar y leer inicia a las 10:30, hasta las 11.15, en sala Juan Carlos Dávalos y es para niños de Nivel Inicial (incluye sala maternales) y primaria (primer ciclo).

También se sumarán algunos invitados especiales a la escena de recuerdos y memorias como el destacado Salchi Dique, músico, compositor líder de la banda Perros Ciego, en el momento de la Chacarera de los Gatos, se suma una pareja de baile, dirigida por el Prof. Y Bailarín Luis Tolaba, luego del repertorio se entregará a los niños algunas sugerencias de actividades con lo que vivenciaron en Casa de la Cultura y continuar trabajando en sus salitas.

Nuestra intención este que este repertorios sea un disparador para conocer al autor, sus canciones y literatura, si bien tiene un sentido didáctico-pedagógico pudiendo ser más oportuno para las escuelas, la invitación es abierta al público en general. Esta selección de canciones de María Elena Walsh, nos permitirán reflexionar sobre nuestras infancias, pensando en una niñez libre, sin etiquetas y creativa. Además, pensamos que es una oportunidad para los niños y las familias que los bienes culturales, estén al acceso de todos.

Nuestro proyecto se sostiene en darle un valor notable a la palabra, a ese narrador que habita en todos nosotros, las palabras son un tipo de representación que permiten a los niños traducir pensamientos, habilita la pregunta y resolver traumas. El contar cuentos es reparador, en algún momento los cuentos nos ayudaron a “perder” los miedos a la hora de dormir…Volvemos, con este hermoso repertorio porque además de amar la literatura infantil, Manuelita la tortuga de María Elena Walsh, es un repertorio que me ha dado muchas santificaciones personales y artísticas. Los esperamos para leer y cantar. Desde el 2001, desarrollamos actividades, talleres y conciertos musicales en distintos espacios, con lo que nos caracteriza como proyecto.

Objetivos del Proyecto Las Mily y Unas – Infancia con Lecturas y Música – En consonancia con el Diseño curricular:

– Revitalizar y ampliar el concepto de lecturas propiciando encuentros significativos entre el narrador y el oyente.

– Continuar promoviendo y expandiendo lecturas en sus múltiples formas, a través de la música, canciones y narraciones.

– Generar un espacio de escucha significativa.

– Utilizar la lectura comprensiva para obtener información de distintas fuentes.

– Facilitar el bien cultura a las escuelas y/o instituciones a través del Proyecto: Las Mily y Unas – (Sala: Juan Carlos Dávalos).

– Musicalizar la infancia, vivenciando la música, para generar nuevos y mejores aprendizaje a través de y con la literatura infantil.

• Las Mily y Unas – Infancia con Lecturas y Música es un gran equipo de amigos y amigas que está integrado

Músicos: Claudio Ledesma (batería y percusión) – Ariel Funes (guitarra) – Sylvina García (Teclado)

Vestuario e imágenes digitales Mily: Ana Guantay

Diseños de difusión: Soledad Sanchez

Fotografías: Lucas Armonía.

• Organizan: Secretaria de Cultura y Promoción cultural.

Vestuario y accesorios: Teatro Provincial – Inés Montanarini.

Las escuelas interesadas se pueden hacer sus reservas a los siguientes contactos:

Confirmar asistencia a los contacto Las Mily y Unas: 387-155868993 / 387-4951429 (lunes a viernes de 9.00 a 12.00) e-mial: milaibarra616@hotmail.com